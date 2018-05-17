Почему у русских не принято брать деньги из рук

Передавая кому-то деньги, мы порой сталкиваемся с тем, что человек не хочет брать, а просит положить на какую-то поверхность. С чем же связан такой русский обычай?

Грехи на руках

Дело в суеверии о том, что если взять деньги из чьих-то рук, то можно навлечь на себя неудачи и неприятности. Причем не обязательно финансового характера. Но каким образом это происходит?

На Руси издавна верили, что через тесный контакт с другим человеком может перейти и его болезнь, и, например, грехи… Ну, болезнь — это понятно: на руках микробы. На монетах или купюрах, наверное, их все-таки меньше.

Заговор на бедность

Но бывало и так, что деньги передавали с дурными мыслями, ведь отдавать финансы мало кому нравится. Наконец, на них мог быть наложен какой-нибудь заговор, который срабатывал только если деньги отдавали прямо в руки.

Этим способом часто пользовались колдуны. После того как человек брал заговоренные деньги в руки, его финансы начинали таять, а колдун или его клиент начинали богатеть.

Дерево от сглаза

Чтобы обезопасить себя, люди обычно просили, чтобы тот, кто передает деньги, клал их на что-то деревянное. Впрочем, обычай «браться» за дерево возник ещё в глубокой древности, когда предки–язычники поклонялись древесным божествам.

Подержавшись за дерево, можно было позвать такое божество на помощь и предотвратить сглаз. Если же дерево прикасалось к деньгам, то верили, что оно снимает заговор, который мог быть на них наложен. В старину говорили: «Деньги беру, а подклад оставляю!»

Как передавать

Суеверные люди не передают никому денег после захода солнца, особенно если это связано с долгом. Деньги передают правой рукой. Можно положить их на стол или стул, если платите в магазине — то на прилавок или подставку у кассы. Туда же продавец или кассир кладет сдачу.

Если это не торговая точка, то лучше положить деньги в конверт и в таком виде передать. Пусть получатель денег сам вытащит их из конверта и пересчитает.

Деньги желательно брать левой рукой, так как она ближе к сердцу. Это означает, что вы принимаете финансы «с чистым сердцем». Отсюда и примета, что левая ладонь чешется к прибыли, доходам.