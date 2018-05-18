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Тест: знаете ли вы русские поговорки?
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Тест: вспомните продолжение известных пословиц 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Кадр из фильма "Женитьба Бальзаминова"
Пословицы и поговорки — неизменная часть народного фольклора, которая прочно входит в нашу жизнь с самого детства.
Мы употребляем их автоматически, часто не задумываясь о первоначальном значении. А многие поговорки изначально известны в своей неполной, усеченной форме, поэтому смысл выражения часто остается загадкой.
Тем не менее, иногда пословица (а поговорки часто являются частью пословиц) в своем полном варианте целиком меняет привычный смысл. Предлагаем вам пройти тест и вспомнить, как звучат пословицы в оригинале и без сокращений.
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