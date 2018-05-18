Тест: знаете ли вы русские поговорки?

Тест: вспомните продолжение известных пословиц

Пословицы и поговорки — неизменная часть народного фольклора, которая прочно входит в нашу жизнь с самого детства.

Мы употребляем их автоматически, часто не задумываясь о первоначальном значении. А многие поговорки изначально известны в своей неполной, усеченной форме, поэтому смысл выражения часто остается загадкой.