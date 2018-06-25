Эпидемии, над которыми ученые ломают голову

За всю историю существования человечество неоднократно сталкивалось с эпидемиями. Некоторые эпидемии были настолько удивительными, что ученые пока не могут объяснить их.

1. В 1374 году на жителей деревушке, которые расположились вдоль Рейна, напал недуг «танцевальная чума». Сотни людей танцевали посреди улиц, вероятно, слушая музыку, звучащую в головах. Люди плясали до изнеможения, отказываясь от еды и сна, и умирали от усталости, инсультов и сердечных ударов. Чума завершилась так же внезапно, как и началась.

2. Эпидемия смеха в Танганьике началась в январе 1962 года с обычной шутки. Три школьницы начали хохотать и не смогли остановиться. Вскоре к ним присоединились ещё около сотни учениц. После такая же эпидемия разразилась в соседней деревне. В общей сложности она охватила примерно тысячу человек.

3. В 2006 году в Мумбаи произошёл «сладкий инцидент» с морской водой. Жители массово начали утверждать, что в ручье Махим, одном из самых грязных в стране, куда ежедневно сбрасывают тысячи тонн промышленных отходов, вода стала сладкой. Также, по мнению горожан, сладость приобрело и море. На пляже моментально собрались тысячи людей, которые стали купаться в «сладком» море, пить воду и даже запасать её впрок. На следующий день поступили сообщения, что вода снова стала солёной.