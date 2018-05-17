Кот-молчун спас семью от смерти

Семья Кескесов мирно посапывала в своих кроватях рано утром, когда внезапно в доме раздалось мяуканье их кота Мистера Бу. Все бы ничего, но до этого семилетний кот выдавал себя тем, что он не немой, лишь редкими писками — и это служило поводом для многочисленных шуток в его адрес со стороны хозяев.

Поэтому Кескесы напряглись, но все же не торопились отрывать головы от теплых подушек. Первой под натиском мяуканья сдалась дочь семейства Ариана. Девушка вышла посмотреть, что же все-таки случилось с мистером Бу и увидела, что тот, спотыкаясь, волочится по коридору, но все равно продолжает издавать звуки.

На шаги проснувшейся дочери среагировал мистер Кескес, но когда он вышел из комнаты, Ариана уже оседала на пол. Кескес тут же позвал на помощь сына. Вместе они вынесли девушку во двор, а потом он вернулся в дом за женой.

Тем временем второй кот семьи проводил Мистеру Бу «реанимацию». Он тоже вбежал в дом на звуки своего пушистого друга и начал тыкаться в него носом, призывая ослабевшего кота встать. В итоге обоих из дома вынесла мать Арианы.

Когда на место происшествия приехала служба спасателей, она установила, что в доме сломался газовый котел. Один из спасателей, Кевин Хаммелдорф, объяснил им, что угарный газ — бесшумный убийца и что семье очень повезло, что кот, вместо того, чтобы остаться на улице и покинуть опасную территорию, помчался в дом — спасать хозяев.

«Он всю жизнь ждал, чтобы совершить этот героический поступок», — уверяет семья Кескесов после инцидента.