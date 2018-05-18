Ещё
Как на самом деле утонул «Титаник»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как на самом деле утонул «Титаник» 

Рамблер 2 часа назад
Печально известный «Титаник» строился два года, с 1909 по 1911 год. На момент спуска на воду это было самое большое судно в мире. Создатели и владельцы исполинского корабля говорили, что потопить его не сможет сам Господь Бог. Однако в ночь с 14 на 15 апреля 1912 года он потерпел катастрофу, которая унесли жизни 1 500 человек. А теперь несколько любопытных фактов о «Титанике», который вышел в море и не вернулся.
1. Длина «Титаника» была 260 метров, ширина — 28 метров, а высота от киля до трубы — 55 метров.
2. К распределительной сети судна подсоединили 10 000 лампочек, 562 обогревателя, 8 приводов для электрокранов, 4 грузовые лебёдки.
3. У корабля было четыре трубы, каждая диаметром 7,3 метра.
4. Когда «Титаник» спускали на воду, на набережной присутствовало около 100 000 человек.
5. Комиссия, которая проводила обстоятельства расследования катастрофы, сообщила: «Сталь, использованная для обшивки корпуса „Титаника“, была низкокачественной, с высоким содержанием серы, что делало её ломкой при низких температурах».
6. Корабль столкнулся с так называемым «чёрным» айсбергом, у которого над водой оказывается тёмная часть. Это было одной из причин, что айсберг заметили поздно.
Комментарии6
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Измены и сифилис: как жили жены гангстеров14
Трижды глава СССР, о котором никто не помнит35
Тест: вспомните продолжение известных пословиц
«Представляешь, пять этажей только порно!»130
Что предсказывали России афонские старцы13
Видео
01:47
Доктор снял на видео, как делает пирсинг глаза
Безумный мир
04:23
В Техасе нашли странное «инопланетное» существо
Безумный мир
19:45
На Марсе обнаружили «мобильный телефон»
Вещи
03:24
Необъяснимая иллюзия шокировала пользователей Сети
Безумный мир
13:56
Сюда вы захотите помчаться немедленно
Места
11:29
Испанцы сделали дрон из пиццы
Вещи
04:24
Что вы купите по ценам СССР
Безумный мир
00:52
НЛО распался на две части в небе над Англией
Безумный мир
10:19
Детские вопросы, которые ставят учёных в тупик
Безумный мир
00:30
Самый вежливый в мире кот позвонил в звоночек
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение