Как жрицы служили богиням любви

Разнообразные культы многочисленных богинь любви и плодородия предполагали не только жертвоприношения и магические ритуалы, но и так называемую храмовую проституцию. Причем, данный вид проституции вовсе не считался позором, а совсем наоборот.

Иштар

Поклонялись покровительнице любви и богине плодородия Иштар жители Аккадского царства (территория современного Ирака). Но этот культ распространился далеко за его пределы, по всему Ближнему Востоку. Для того, чтобы получить благословение Иштар, сотни и тысячи женщин, предварительно повязав голову лентой, садились возле храмов в ожидании случайного партнера. Когда же желающий находился, женщина вступала с ним в связь в специально отведенном для священного соития месте. Чаще всего это происходило прямо в храме за невысокой перегородкой. Даже богатые и знатные дамы не чурались этого ритуала и приезжали в храм Иштар открыто, выставляя свою персону напоказ. Ведь храмовая проституция не считалась в то время чем-то зазорным. Напротив, после такого полового акта женщина обретала особую защиту богини. Женщины, имевшие какие-либо уродства, конечно, популярностью среди мужчин не пользовались. Поэтому таким дамам приходилось находиться при храме несколько лет, прежде чем кто-либо пожелает соединиться с ней.

Афродита

Согласно культу греческой богини любви Афродиты, девушки, собиравшиеся под венец, обязаны были совершить в храме соитие с первым встреченным ими мужчиной. В результате этого ритуала невеста приносила в дар Афродите свое целомудрие и получала таким образом покровительство богини. К тому же при храмах жили целые группы жриц. Стать служительницей данного культа мечтали даже дочери самых знатных греческих родов. Перед тем, как превратиться в настоящую жрицу, каждая девушка проходила долгий период обучения, который зачастую составлял несколько лет. Настоящая гетера должна была знать до полусотни сексуальных поз, владеть искусством оральных ласк, а также уметь колдовать и готовить всевозможные зелья. Тех, кто в процессе службы Афродите обзаводился бременем, изгоняли из храма. Считалось, что после рождения ребенка женщина теряла магическую силу.

Астарта

В Финикии в храмах богини Астарты постоянно проживало определенное количество блудниц. Они оказывали интимные услуги не только чужестранцам, но и жрецам. К тому же один раз в год финикийские жительницы располагались возле дорог, надев на голову венок из тростника. Благодаря таким своеобразным головным уборам, любой прохожий понимал, что женщина пришла сюда для того, чтобы исполнить ритуал. После близости с первым встречным финикийка снимала венок и возвращалась домой, к мужу и детям. Тех же, кому не посчастливилось прийти домой с нетронутым венком, нещадно стыдили.

Анаит

Анаит — богиня любви и плодородия в армянской мифологии. В храме Анаит служили исключительно молодые женщины. Зачастую их отдавали туда родственники, они же определяли и срок их служения. Жрицы армянских храмов обслуживали только иностранцев. Местным мужчинам вход туда был воспрещен. Когда служба подходила к концу, бывшие жрицы оставляли все заработанные деньги в храме и выходили замуж. Причем, завидными считали именно те невесты, которые пользовались особой популярностью во время службы в храме.

Исида

В храмах египетской богини Исиды также служили жрицы. В определенные дни в этих храмах организовывались праздники в честь вышеупомянутой богини. Во время подобных торжеств мужчины и женщины снимали с себя одежду, танцевали и предавались всевозможным любовным утехам. Число желающих принять участие в массовых оргиях иногда достигало полумиллиона человек.