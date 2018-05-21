Самые шокирующие обряды русских разбойников

Неукоснительное соблюдение ритуалов — обязательная составляющая любого преступного сообщества, так как позволяет ему выжить в жестоком и беспощадном криминальном мире.

Инициация

Этот обряд известен с незапамятных времен. Каждый новый член разбойничьей шайки должен был заслужить честь находиться в ее рядах, а поэтому его назначали «молодшим товарищем» — учеником бывалого преступника. Если в течение определенного периода времени он заслуживал доверие, демонстрируя требуемые умения и навыки, ему назначали самое главное испытание — первое самостоятельное дело.

Наставник вручал соискателю нож и давал задание убить и грабить первого встречного, а добычу, иногда и голову жертвы, принести в банду. Полагание на «первую встречу» — давнее и устойчивое поверье в русском фольклоре. К примеру, считалось, какой человек первым придет в дом после наступления Нового года таким и будет весь год. Первая встреча была судьбоносной и в определение разбойничьего таланта, неважно напал ли соискатель на беззащитную женщину или здоровенного мужика.

«Свадьба»

В царской России существовала категория заключенных, которая подобно современным «громоотводам», брала на себя вину за преступления, совершенные другими лицами. Очень часто проигравший каторжник не мог рассчитаться с «майданщиком» (мошенником, промышляющим обыгрыванием людей в майдан или другие азартные игры) деньгами, табаком или продуктами. Тогда находили другие варианты. Один из них — обмен сроками: в том случае если «майданщик» был долгосрочным арестантом, а должник имел небольшой срок. На каторге такой обряд назывался «свадьбой». Учитывая, что документов у большинства арестантов не было, достаточно было поменяться именами — и для одного из них долгожданная свобода становилась намного ближе. Если же «сухарник» (так называли должника) вздумал бы заявить начальству о «свадьбе» его бы ждала неминуемая смерть.

Коронование

Современный обряд коронования берет свое начало во времена НЭПа. Стать «вором в законе» позволено далеко не каждому преступнику. Кандидатом должен быть матерый и квалифицированный в своем деле специалист, например, «домушник» или «медвежатник», имеющий среди братии непререкаемый авторитет.

Обряд коронования происходит на сходках, которые собираются под предлогом какого-либо торжества, или на «зоне». На мероприятии присутствуют два «законника» — поручителя кандидата, а саму процедуру проводит наиболее авторитетный из присутствующих вор.

Сначала соискатель обнажает ноги и торс, а авторитет изучает его наколки, которые могут много рассказать о предыдущей жизни коронующегося. Если кандидат не нарушал законов воровского мира и не был «опущен» его просят произнести клятву. Свежеиспеченному «вору в законе» наносят новые татуировки, свидетельствующие о его более высоком статусе: как правило, это звезды на коленях и на обеих сторонах груди, а также летящий орел с короной.

«Приколы»

«Приколы» (или «игрульки») — это своего рода задачки, цель которых уличить новичка криминального сообщества в незнании законов, норм и правил преступного мира. От быстроты и правильности ответов зависит не только его допуск в организацию, но и место в иерархии преступного сообщества.

Количество приколов обычно не регламентируется, задаются загадки в быстром темпе — на обдумывание каждой выделяют 45 секунд, за каждый неправильный ответ испытуемый получает ложкой по лбу. Зачастую к концу испытания в местах ударов вырастают огромные шишки.

Чужая вина

Должник, не важно, на «зоне» он, или на воле, может искупать долги не только деньгами, но поступками. Один из них — взять вину другого человека на себя. Так бывает, если должник становится исполнителем приговора провинившемуся вору — с него списываются все долги и восстанавливается прежний статус.

Долг искупается и через взятие вины другого человека на себя. Так, в 1985 году в ИТК Усть-Вымского управления Коми АССР был убит нарядчик, сдавший властям нелегальные воровские каналы передач. Вину за его убийство взял на себя должник — за это ему вернули утраченные привилегии.

Наказание вора

В криминальных сообществах для нарушителей воровского закона всегда существовал список регламентированных наказаний. За мелкие провинности могли дать публичную пощечину, за более серьезные правонарушения били по ушам — то есть, переводили в низшую категорию. Вина средней тяжести обычно каралась ломанием рук или ног — такая мера часто применялась к тем, кто не отдал карточный долг либо совершил недопустимое насилие.

Смерть полагалась в исключительных случаях. К примеру, если обвиняемый доказано являлся агентом правоохранительных органов или обворовал «общак» на крупную сумму денег. Приговор чаще всего приводился в исполнение на сходке лицом наиболее близким к виновному. Если процедура производилась на «зоне», вину обычно возлагали на «мужика». При этом «ответчик» за убийство должен был иметь длительный срок и отсидеть лишь небольшую его часть — так, чтобы еще одно преступление не сильно увеличило меру наказания. Иногда на роль палача приглашались специально нанятые киллеры.

Способы лишения жизни были самые разнообразные: нож, пистолет, веревка, яд — насколько хватит фантазии. К примеру, обвиняемому с помощью укола могли ввести трупный яд, взятый у дохлой кошки — жертва умирала в считанные дни без видимых признаков насилия. Это отменяло назначение виновного.

Если к смерти приговаривался авторитет, то его судьбу решала сходка общероссийского масштаба. Неявка на сходку означала вину доказанной. Возмездие обычно настигало жертву в любом месте, даже если она скрывалась в местах лишения свободы или на далеких островах.

Отходная молитва

В криминальном мире нередко можно встретить уникальные обряды, которые проводятся в единичных местах. Об одном из них поведала ставшая заключенной бывшая сотрудница МВД Лариса Н., оказавшаяся в одной из среднеазиатских колоний. Любопытно, что Лариса Н. так себя зарекомендовала среди заключенных, что быстро стала «паханкой». Без ее решения осужденные не могли совершить ни одного действия.

Со слов Ларисы Н, в изоляторе существовала неизменная традиции, согласно которой каждый зэк при получении посылки был обязан поделиться ее содержимым с осужденным на смерть. Ни конвой, ни дежурный, ни даже начальника СИЗО не имели права им помешать.

Смертников для исполнения приговора всегда уводили далеко за полночь, но всякий раз заключенные узнавали об этом. Они вставали и исполняли вслед обреченному на смерть «отходную песню», специально сочиненную для такого случая.

Похороны бандита

Пожалуй, наиболее ярким обрядом в криминальной среде являются похороны «вора в законе», своим размахом соперничающие с театрализованными представлениями. Это всегда кавалькада роскошных иномарок, пышные венки, море цветов, пламенные речи и духовой оркестр. В гроб авторитету обычно кладут нож, колоду карт, деньги, водку и крест. На том свете с помощью ножа покойный сможет расправиться с «сукой», деньгами — откупиться от черта, сыграв с ним предварительно в карты, водкой — угостить порядочного вора, а крестом — оправдаться перед Богом.

В Москве в старину разбойников хоронили на Ваганьковское кладбище — оно традиционно считалось местом неприкаянных. Правда сегодня места с бандитами там делят уважаемые люди и знаменитости. Так рядом с могилой Высоцкого похоронены криминальные авторитеты братья Квантришвили, а близ Есенина лежит «вор в законе» Виктор Коган по кличке Моня.