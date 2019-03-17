Кто нашел сторожевой корабль «Пурга» на дне Ладоги

76 лет водолазы искали на дне Ладожского озера сторожевой корабль «Пурга». Он первым доставил более 60 тонн боеприпасов в Ленинград спустя четыре дня после начала блокады.

Позже «Пурга» перевозила в осажденный город и обратно продукты, технику и людей. Корабль, оснащенный артиллерийскими установками, прикрывал с моря сухопутные операции, отражал авиационные атаки на транспорт, курсировавший по «Дороге жизни».

За «Пургой» охотились немецкие катера и авиация. Пока Ладожское озеро патрулировало это судно, фашисты не рисковали приближаться к водной части «Дороги жизни». И вот, наконец, в прошлом году судно все-таки нашли.

Сделал это белорусский водолаз, один из самых опытных в мире. Игорь Матюк уже несколько лет живет в окрестностях Петербурга. Он давно занимается исследованиями Ладоги и поднял на поверхность уже десятки единиц боевой техники.

Найти «Пургу» стало для него делом чести. Игорь обнаружил останки корабля, затонувшего после выполнения боевой операции в сентябре 1942 года.

Стометровые куски, покрытые слоем ила, теперь предстоит поднять на поверхность.