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Кто нашел сторожевой корабль «Пурга» на дне Ладоги 

Рамблер 1 час назад
76 лет водолазы искали на дне Ладожского озера сторожевой корабль «Пурга». Он первым доставил более 60 тонн боеприпасов в Ленинград спустя четыре дня после начала блокады.
Позже «Пурга» перевозила в осажденный город и обратно продукты, технику и людей. Корабль, оснащенный артиллерийскими установками, прикрывал с моря сухопутные операции, отражал авиационные атаки на транспорт, курсировавший по «Дороге жизни».
За «Пургой» охотились немецкие катера и авиация. Пока Ладожское озеро патрулировало это судно, фашисты не рисковали приближаться к водной части «Дороги жизни». И вот, наконец, в прошлом году судно все-таки нашли.
Сделал это белорусский водолаз, один из самых опытных в мире. Игорь Матюк уже несколько лет живет в окрестностях Петербурга. Он давно занимается исследованиями Ладоги и поднял на поверхность уже десятки единиц боевой техники.
Найти «Пургу» стало для него делом чести. Игорь обнаружил останки корабля, затонувшего после выполнения боевой операции в сентябре 1942 года.
Стометровые куски, покрытые слоем ила, теперь предстоит поднять на поверхность.
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