«Пурга» обнаружилась на дне Ладоги

76 лет водолазы искали на дне Ладожского озера сторожевой корабль «Пурга». Он первым доставил более 60 тонн боеприпасов в Ленинград спустя четыре дня после начала блокады. Позже «Пурга» перевозила в осаждённый город и обратно продукты, технику и людей. Корабль, оснащённый артиллерийскими установками, прикрывал с моря сухопутные операции, отражал авиационные атаки на транспорт, курсировавший по «Дороге жизни». За «Пургой» охотились немецкие катера и авиация. Пока Ладожское озеро патрулировало это судно, фашисты не рисковали приближаться к водной части «Дороги жизни». И вот сейчас судно всё-таки нашли. Сделал это белорусский водолаз, один из самых опытных в мире. Игорь Матюк уже несколько лет живёт в окрестностях Петербурга. Он давно занимается исследованиями Ладоги и поднял на поверхность уже десятки единиц боевой техники. Найти «Пургу» стало для него делом чести. Игорь обнаружил останки корабля, затонувшего после выполнения боевой операции в сентябре 1942 года. Стометровые куски, покрытые слоем ила, теперь предстоит поднять на поверхность. Первый этап подъёма запланирован на начло лета.