Апокалипсис, который предсказала Блаженная Матрона

Предсказывала ли конец света Блаженная Матрона

В последнее время все чаще стала появляться информация о том, что Блаженная Матрона Московская, самая знаменитая российская святая и провидица, предсказала: якобы 19 августа 2017 года произойдет конец света. Как к этому относиться?

Конец света устами Матроны и Ванги?

Действительно, в начале августа некоторые сетевые порталы разместили информацию о том, что Блаженная старица Матрона будто бы незадолго до своей смерти предсказала, что 19 августа в небе появится «огромная туча». «На закате дня все люди падут к земле, а на восходе восстанут, и мир станет другим. И ждут людей великие скорби, которых им еще не доводилось испытывать», — якобы говорила она.

В качестве авторитетного источника касательно грядущего наступления Апокалипсиса называют также пророчества знаменитой болгарской провидицы Ванги. Но на самом деле никаких конкретных предсказаний о конце света ясновидящая не делала.

Правда, Ванга предсказывала, что человечество ждут страшные болезни, голод и жажда (что неудивительно при нынешних экологических условиях). Будет много стихийных бедствий и катастроф. Постепенно с лица земли исчезнут многие растения и животные. Сначала — лук, чеснок и перец. За ними — пчелы (уже сейчас ученые высказывают серьезное беспокойство по поводу генетических экспериментов, нарушающих природное равновесие). Однако о глобальной катастрофе пророчица ничего не говорит. Да и упоминаний о 19 августа 2017 года как некоей роковой дате у нее нет.

Почему конец света «назначили» на 19 августа?

Скорее всего, указанная дата могла возникнуть в апокалиптических пророчествах, например, по следующим причинам:

— Август считается роковым месяцем для России . Именно в этом месяце произошли многие драматические события — путч ГКЧП в 1991 году (кстати, также 19 августа), дефолт, объявленный 17 августа 1998 года, гибель подводной лодки «Курск» и пожар в Останкино в 2000 году.

— Недавно известный южноафриканский и канадский кинорежиссер Нил Бломкамп выступал с заявлением о том, что 21 августа 2017 года произойдет вторжение на Землю пришельцев-рептилоидов, которые уничтожат всех людей.

Правда, причём тут 19 августа, если последние события назначены на 21-е, не совсем понятно.

Что говорит об «Апокалипсисе» церковь?

Между тем Русская Православная церковь призывает не относиться к подобной «апокалиптической» информации серьёзно. Так, ведущий интернет-проекта «Вопросы батюшке» в сети «Елицы» иеромонах Макарий (Маркиш) заявил: «Верующим нужно быть особо внимательными к этому вздору, который, к сожалению, присущ человеческой личности».

Распространение фейка СМИ он объяснил склонностью некоторых людей к «кошмарам, вздорам и жареным сюжетам».

«Знать и указывать сроки пришествия Спасителя не может ни один человек, — говорит настоятель Домового храма святой Татианы при МГУ протоиерей Максим (Козлов). — В Евангелии прямо сказано: «И ни один человек, остающийся в пределах церковной веры, за такое никогда и не возьмётся». Поэтому если мы и имеем какие-то дошедшие до нас тексты, где будто бы блаженной Матроне присваивается указание конкретного года, то это не более чем в иных случаях ошибка, а в иных случаях — фальсификация».

Что же касается цитаты, которая стала поводом для панических настроений, то в оригинале она звучит так: «Войны не будет, без войны все умрёте, жертв много будет, все мёртвые на земле будете лежать. А еще я вам скажу: вечером все будет на земле, а утром восстанете — все уйдет в землю. Без войны война идёт».

Эти слова приводит староста Себенской церкви Анна Филипповна Выборнова в книге «Сказание о житии блаженной старицы, Матушки Матроны». Согласитесь, что сложно расценивать их как предсказание глобального катаклизма. Скорее, тут говорится о духовной деградации человечества. И к упомянутой дате все это никак не привязано.