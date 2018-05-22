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Раскрыты секретные проекты Аненербе
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Раскрыты секретные проекты Аненербе 

Рамблер 9 часов назад
В фашистской Германии существовала организация, призванная изучать историю германской расы, чтобы поддерживать правление Третьего рейха оккультно-идеологически. Деятельность Аненербе овеяна легендами, есть множество предположений о том, какие тайны смогла раскрыть эта организация и чего она смогла достичь. Вот пять секретных проектов Аненербе.
1. «Фау-2». Первая в мире баллистическая ракета дальнего действия. Разработкой «Фау-2» занимался Вернер фон Браун, который позже перебрался в США, где стал одним из «отцов» космической программы.
2. Реактор BVIII. Сегодня все данные об этом реакторе не считаются достоверными, но есть сведения, что до конца Второй мировой войны Германия успела создать и провести испытания ядерной мини-бомбы.
3. «Змей Мидгарда». Аппарат для перемещения под землей, также мог перемещаться по земле и под водой. Фашисты предполагали атаковать с его помощью порты.
4. Немецкие специалисты хотели реализовать космическую программу за половину века. В Аненербе разрабатывалась космическая станция с поверхностью в виде зеркала.
5. Наследие Рейха. После окончания войны фашистские научные разработки стали предметом охоты для спецслужб. По некоторым сведениям, основная часть их досталась США.
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