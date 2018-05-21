Какие внешние враги будут у России через 20 лет

В ближайшем будущем количество противников России как минимум не уменьшится. Но зато точно расширится география, в которой России придется противостоять своим врагам.

Пугающие перспективы

В прогнозах западных футурологов будущее России вырисовывается весьма мрачным. Например, канадский писатель Доминик Рикарди еще в начале текущего века предрекал нашей стране к 2020 году полную утрату независимости через мирную и упорядоченную экспансию. Об этом же писали и аналитики ЦРУ , предсказывая России постепенный геополитический распад.

Американский стратегический исследовательский центр РЭНД опубликовал подробный доклад, описывая возможный путь к полной деградации и раздробленности Российского государства. К этому, по мнению аналитиков центра, может привести ряд неблагополучных факторов: недоразвитая экономика, продолжающаяся воровская приватизация, демографический спад, отток капиталов и человеческих ресурсов на Запад.

Все это, согласно прогнозам от РЭНД, позволит крупным державам начать мирный раздел России, в результате которого Китаю отойдет Восточная Сибирь, Японии — Дальний Восток, США и Британия разделят российское Заполярье, а Германия присвоит Калининградскую область. Что касается европейской части России, то здесь будет хозяйничать НАТО

Несмотря на то, что с каждым годом вероятность подобного сценария стремительно уменьшается, это не отменяет наличие геополитических противников, которые будут беспокоить нашу страну в обозримом будущем. Ведь раздражающий фактор роста российского влияния неизбежно будет их на это провоцировать.

Два полюса

В современном мире два полюса противостояния — Атлантический и Евразийский. Традиционно первый (англосаксонский) пытается доминировать над вторым, который, по словам Маккиндера, является «географической осью истории». Именно Россия сегодня, по мнению многих экспертов, — ядро евразийской цивилизации. Не только в ближайшие десятилетия, но и столетия это противостояние не завершится.

США будет все теснее окружать Россию военными базами, продолжая стремиться вовлечь в свою орбиту бывшие советские республики. Американцы в обозримом будущем для России — враг номер один: ведь это единственная страна, чей ядерный потенциал позволяет стереть нашу страну с лица земли.

«Стратегия национальной безопасности США», принятая в 2002 году, дает все основания полагать, что и Россия для звездно-полосатых в списке первоочередных угроз. За океаном уверены, что практически все пункты стратегии — среди них «неуважение к международному праву», «угрозы соседям силой», «разбазаривание национальных ресурсов ради личной выгоды правителей» — как нельзя лучше походят к России.

Глава Центра научной политической мысли и идеологии Степан Сулакшин отмечает, что главная цель США — «уничтожение геополитического и военного потенциала России», которая будет достигаться в том числе и через усиливающуюся экономическую и политическую изоляцию нашей страны.

Давние соперники

Взаимоотношения России и Великобритании никогда не были по-настоящему партнерскими. Британский писатель и дипломат Родрик Брейтвейт уверен, что и в будущем не стоит ждать каких-либо изменений. Россия может восстановить связи с любой из европейских стран, но только не с Британией.

Примечательно, что в новой редакции стратегии безопасности Великобритании от 2015 года Россия входит в число главных угроз безопасности страны. Как сообщает Times, это реакция и на увеличение российского воинского контингента в Калининградской области, и на полет стратегических бомбардировщиков вблизи дислокации баз НАТО.

Впрочем, можно быть уверенным, что без США Великобритания не станет предпринимать попыток силового решения проблемы «российской угрозы» и очевидно продолжит войну на информационном поле, создавая все новые провокационные прецеденты.

Враг под боком

Финский футуролог Петри Кюллиайнен считает, что одна из главных угроз для России в будущем будет исходить с территории Украины, которая выступит своеобразным плацдармом для войск НАТО, в первую очередь США. Кюллиайнен настаивает на том, что нынешнее разыгрывание украинской карты — только этап подготовки к возможной войне.

В том же духе высказывался и американский политолог Збигнев Бжезинский , утверждая, что лучшее лекарство разрушить имперские амбиции России — оставить ее без Украины. В этом случае, по словам Бжезинского, Россия станет больше азиатским, чем европейским государством.

Другой потенциально взрывоопасный регион в обозримом будущем, по мнению аналитиков, — это Каспий. И снова главным бенефициаром здесь хотят стать американцы. Главная их задача закрепиться в Азербайджане, создать плацдарм для применения военной силы и отрезать от нефтегазовых источников Россию и Иран.

На юго-востоке Россию поджидает еще одна угроза, пока скрытая — это Китай. Увеличивающееся с каждым годом присутствие китайцев в Забайкалье и на Дальнем Востоке, в том числе и на административных постах, дает повод футурологам спрогнозировать мирное отторжение этих регионов от России в ближайшие 30 лет.

Время Арктики

Еще одно место, где России следует ожидать концентрации соперников — Арктика. Речь о странах, которые, как и Россия расположены в непосредственной близости к Арктическому региону — США, Канада, Исландия, Дания, Норвегия, Швеция, Финляндия. И каждая из них заявляет свои права на разработку богатейших нефтегазовых месторождений приполярной зоны.

Проблема в том, что все участники Арктического совета так и не выработали приемлемые для всех нормативы распространения суверенитета на шельфовые территории и открытые части океана. Конкуренты предпочитают действовать самостоятельно.

Наиболее активны в этом споре Канада и США. Первая уже заявила о готовности предоставить свидетельства доказывающие ее исключительные права на Северный полюс, а вторая намеревается реализовать инициативу о создании арктических войск для защиты своих владений за полярным кругом.