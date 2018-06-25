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Мифы, в которые взрослые не верят
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Мифы, в которые взрослые не верят 

Рамблер 6 часов назад
Очень часто в какие-то мифы мы верим по инерции, хотя уже давно пора от них отказаться. Попробуйте угадать, какие утверждения действительно являются выдумкой, а в каких есть доля правды.
1. Деревья не тонут в воде.
2. Настоящий арбуз выглядит совсем не так, как мы все привыкли его видеть.
3. Нельзя смешивать кипячёную и некипячёную воду, потому что это опасно для пищеварения.
4. Собаки похожи на своих хозяев.
5. Ежи носят грибы и яблоки на иголках на спине.
6. Левое полушарие мозга отвечает за творчество, а правое — за логику.
7. Коричневый сахар полезнее белого.
8. Когда чихаешь, сердце останавливается на несколько мгновений.
9. Бананы растут на пальмах.
10. Цитрусовые — лучший источник витамина С.
11. В Средние века люди редко доживали до 35 лет.
12. Некоторые деревья не горят.
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