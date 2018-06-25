Мифы, в которые взрослые не верят

Очень часто в какие-то мифы мы верим по инерции, хотя уже давно пора от них отказаться. Попробуйте угадать, какие утверждения действительно являются выдумкой, а в каких есть доля правды.

1. Деревья не тонут в воде.

2. Настоящий арбуз выглядит совсем не так, как мы все привыкли его видеть.

3. Нельзя смешивать кипячёную и некипячёную воду, потому что это опасно для пищеварения.

4. Собаки похожи на своих хозяев.

5. Ежи носят грибы и яблоки на иголках на спине.

6. Левое полушарие мозга отвечает за творчество, а правое — за логику.

7. Коричневый сахар полезнее белого.

8. Когда чихаешь, сердце останавливается на несколько мгновений.

9. Бананы растут на пальмах.

10. Цитрусовые — лучший источник витамина С.

11. В Средние века люди редко доживали до 35 лет.

12. Некоторые деревья не горят.