Ещё
Какие девушки на Руси никак не могли выйти замуж
Далее:
Читайте также:
Ещё

Какие девушки на Руси никак не могли выйти замуж 

Кириллица 3 минуты назад
Фото: Кириллица
К родимым пятнам в старину относились с осторожностью. Люди не знали о физиологических причинах их появления и зачастую воспринимали как «знаки судьбы» или проявления чего-то потустороннего.

«Дьявольские отметины»

Большинство детей появляются на свет с совершенно чистой кожей, родимые пятна формируются несколько позднее. Но иногда они есть уже при рождении. И наших предков это порой пугало.
Если такая родинка была большой и заметной, и в придачу темного или красного оттенка — это называли «меткой дьявола». В крестьянской среде таких людей сторонились, нередко они имели славу ведьм и колдунов (в зависимости от пола), либо пребывающих во власти нечистой силы. «Нестандартные» родинки являлись также «симптомом» порчи или сглаза со стороны дурных людей.
Бытовало на Руси и такое суеверие: если родинка находится на таком месте, чтобы сам человек мог её увидеть — это к худу, а если «хозяин» не может её увидеть — к добру.

Родинки и судьба

С точки зрения наших предков, родинки могли определять человеческую судьбу. Но тут имелись расхождения. Так, по одним источникам, большое число родимых пятен на лице приносило счастье, по другим –сулило несчастье.
А вот что говорится в книге Кульматова и Кульматовой «Русские народные приметы и поверья»: «Родимое пятно на голове — многим господин будет, если из благородного рода, а из худого — сам послужит; между бровями — тот женится на благочестивой; на подбородке — тому с места на место переходить; на животе — тот будет пьяницей и чревоугодником; на руке — детей много будет; над сердцем — тот промышленник будет; на груди — тот убогий будет…»

Родинки и беременность

По поверьям, то, что происходило с женщиной в период беременности, могло оказывать влияние на возникновение родимых пятен у её будущего ребенка. Например, волосатая родинка у младенца указывала на то, что его мать на сносях долго смотрела на какой-то пушистый объект — на кошку или крысу.
При испуге у беременной на теле будущего дитяти могло оказаться пятно в форме напугавшего её объекта. Предположим, женщина наблюдала, как вешают преступника, и это привело к рождению у неё младенца с родинкой, похожей на виселицу.
Ещё примета: если ребёнок появлялся на свет уже с готовым родимым пятном, значит, его мать, будучи беременной, совершила кражу. Вот младенцу и «поставили отметку».

Кого любят домовые?

Возвращаясь к теме нечистой силы, заметим, что, согласно фольклору, родинки и впрямь могли иметь к ней отношение. Так, рассказывали, что домовой мог вступать в дружбу с обладателем приметных родинок.
Такому счастливцу «хозяин» помогал и никогда не причинял зла. Кроме того, такому человеку домовой мог являться лично, в отличие от других членов семьи.

Симптом нездоровья

В наше время рекомендует следить за родинками, чтобы не пропустить развитие онкологического заболевания. Да и в старину непривлекательные родимые пятна принимали за признак недужности, «порчености». Обладательниц чересчур крупных и видных родинок зачастую даже не брали замуж.
Кириллица: последние новости
Наказывает ли Бог людей на самом деле Какую новую моду англичане привезли из Руси Какие европейские династии действительно родственники русских
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жуткие пророчества Ванги: к чему готовиться52
Шокирующие фото политиков в молодости9
Стыдно ошибиться: тест на ударения13
Питон против кобры: схватка шипящих чудовищ5
Тест: отгадаете ли вы простые детские загадки?1
Видео
01:47
Доктор снял на видео, как делает пирсинг глаза
Безумный мир
04:49
Что произойдет, если люди вдруг исчезнут
Безумный мир
11:32
Самые невероятные космические феномены
Безумный мир
01:09
Рыси наорали друг на друга, как феминистки
Безумный мир
10:24
Жуткие эксперименты под грифом «Секретно»
Безумный мир
03:21
Какой была бы Земля, если бы у неё были кольца
Безумный мир
02:31
Шокирующие фото политиков в молодости
Люди
04:10
Раскрыты секретные проекты Аненербе
Истории
08:55
Безбашенный медоед: зверь, которого боится лев
Безумный мир
04:23
В Техасе нашли странное «инопланетное» существо
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение