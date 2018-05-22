Еврейские семьи, которые получили дворянство в России

Современные исследователи истории дворянских родов Российской империи, нередко отмечают, что вопреки общественному мнению о том, что иудеи не могли быть дворянами в нашей стране, это не так. В отечественной историографии существует немало дворянских родов начало, которым было положено лицами еврейской национальности.

Согласно букве закона

Действительно, иудеи среди российских дворян явление редкое, можно сказать исключительное. Тем не менее, законы Российской империи, начиная с XVI века, четко регламентировали, в каком случае лицо иудейского вероисповедания может получить дворянский титул.

Первым, наиболее часто встречающимся способом, было жалование дворянского титула Императором за особые заслуги перед Российской империей. Чаще всего в этом случае даровался титул барона.

Вторым способом стать российским дворянином у еврея была возможность получить этот высокий титул за выслугу лет, при получении одного из высших чиновничьих званий. Правда, реализовать данный пункт закона было крайне сложно, почти невозможно. Кроме того дворянином можно было стать получив российский орден или подтвердив наличие дворянского титула любого иностранного государства.

Таким образом, на протяжении нескольких столетий иудеи вполне законным образом не только имели право, но и получали российское дворянство. Правда, происходило это крайне редко.

Тем не менее, российские правители, в частности Николай II на неоднократные предложения своего окружения законодательно запретить иудеям получения российского дворянства, отвечали категорическим отказом.

Поляков: владелец банков и пароходов

Одним из наиболее известных иудеев получивших российское дворянство за особые заслуги перед Российской империей стал Яков Соломонович Поляков. При этом надо отдать должное этому деятельному человеку, он действительно заслужил высокий титул, сделав неизмеримо много для Российской империи.

Являясь купцом первой гильдии, Я. С. Поляков в 1868 году открыл в Таганроге буксирное пароходство, а затем основал Донской земельный банк. На деньги Полякова было построено здание городского железнодорожного вокзала. Впоследствии Яков Соломонович стал совладельцем и одним из основателей Азовско-Донского и Петерургско-Азовского банков, а также Азовского пароходства. Потомственное дворянство за особые заслуги перед Российской империей Я. С. Поляков получил в 1885 году, а в 1900 чин тайного советника.

Гинцбург: двойное дворянство

В то же время распространенным способом обретения иудеями российского дворянства, было подтверждение наличие дворянского титула другого государства. Этим путем пошел Гораций Осипович Гинцбург. Его семья являлась одной из самых богатых в Российской империи. Отец будущего барона владел крупными винными откупами. Впоследствии перебравшись в столицу, он основал со своими сыновьями крупный банкирский дом с филиалом в Париже. В это время сметливый Гораций в 1868 году становится гессенским консулом в Санкт-Петербурге. В 1871 году он получает от великого герцога Гессенского Людовика III баронский титул, который затем успешно подтверждает в Российской империи по личному распоряжению Александра II.

Со временем Г. Е. Гинцбург становится совладельцем нескольких крупных банков, а также золотых приисков в Сибири. В частности Гораций Гинцбург контролировал знаменитое Ленское золотопромышленное товарищество, прославившееся расстрелом рабочих во время революционных событий в стране.

Гринкруг: дворянство за орден

В то же время самым простым способом получить Российское дворянство в том случае, если человек не обладал внушительным состоянием, не мог оказать стране существенную финансовую помощь и не обладал иностранным дворянским титулом, было получение низшей четвертой степени ордена св. Владимира за безупречную многолетнюю выслугу лет. Подобным путем шли многие служащие, причем не только иудейского происхождения.

Учитывая большое количество граждан страны, которые приобрели себе дворянский титул таким образом, в конце XIX века возведение в дворяне после награждения орденом Владимира четвертой степени было приостановлено. Одним из последних кто попытался получить дворянство за орден святого Владимира стал бывший офицер иудейского вероисповедания Гринкруг. Он подал документы в дворянское собрание Санкт-Петербурга, но получил отказ.

Отставной офицер пожаловался в Сенат, только после этого Гринкругу было присвоено дворянство. Однако в родовые дворянские книги он внесен не был, из-за решения все той же особой комиссии Сената о запрещении включения дворян еврейского происхождения в губернские родословные книги.