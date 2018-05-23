Писатель впал в кому из‐за архивных документов

71‐летний писатель Мартин Гринвуд чуть не умер, изучая архивные документы во время работы над книгой о своем деде Перси Монкмане. Причиной ухудшения здоровья, по мнению врачей, стали споры и бактерии в столетних документах, с которыми работал автор, сообщил Mirror.

Причиной ухудшения здоровья, по мнению врачей, стали споры и бактерии в столетних документах, с которыми работал автор.

Мысль написать книгу о деде возникла у него, когда он в 2016 году начал изучать его архивы, хранителем которых был назначен:

«Когда я стал просматривать их, я понял, что они могут стать прекрасной основой для романа».

Перси Монкман умер 30 лет назад. Он жил и работал в Брэдфорде в начале 1900-х годов и был известным артистом, комиком и художником. После себя Монкман оставил массу документов. Он не выбросил и сохранил все, что было связано с ним: каждое полученное им письмо, каждую программу, в которой он когда-либо участвовал, вырезки из прессы, книги и многое другое.

С началом работы над романом самочувствие Гринвуда постепенно начало ухудшаться: начались проблемы с дыханием и кашель, но мужчина списал это на простуду. А через некоторое время он и вовсе не мог стоять, ходить и дышать. Лекарства особого эффекта не давали, и он решил обратиться к врачам. Медикам пришлось ввести его в искусственную кому на шесть дней для исследования причин: «Я помню, как приехал в больницу и как проснулся почти через неделю. Я находился в реанимации 11 дней и в общей палате еще 10 дней».

Чтобы полностью восстановиться, мужчина лечился почти три месяца и все-таки завершил книгу, которую назвал «Перси Монкман: Экстраординарный Брэдфордец».