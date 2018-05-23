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Правда о динозаврах, которую скрывают ученые
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Правда о динозаврах, которую скрывают ученые 

Рамблер 4 часа назад
Мы знаем, что динозавры вымерли 65 миллионов лет назад. Но так ли это на самом деле? Есть кое-какие факты, намекающие, что историю человечества, возможно, потребуется переписать.
1. В 1945 году в Акамбаро (Мексика) археолог-любитель Вальдемар Юльсруд нашёл странные статуэтки. Они изображали животных, очень похожих на динозавров и других вымерших животных, и людей, которые ездят на них верхом.
2. В начале шестидесятых годов в провинции Ика (Перу) обнаружили погребальные камни доинкских времён. На чёрной поверхности этих камней были выгравированы рисунки, на которых присутствовали динозавры, приручённые человеком.
Но есть и другие свидетельства, говорящие о том, что динозавры и люди жили вместе. К их числу относятся многочисленные наскальные изображения динозавров, обнаруженные следы людей рядом со следами динозавров, упоминания о гигантах в древних летописях, а также масса китайских, славянских, шумерских легенд и сказок, где фигурируют драконы и динозавры. Даже в Библии динозавры упоминаются более 30 раз! Так как же и когда всё-таки исчезли доисторические исполины? Видимо, этот вопрос будет ещё долго волновать нас.
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