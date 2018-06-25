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Животные, которые навсегда исчезли из-за человека
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Животные, которые навсегда исчезли из-за человека 

Рамблер 6 часов назад
На Земле живут тысячи видов животных, но некоторые, увы, постепенно исчезают. Некоторые погибли из-за естественного закона природы, согласно которому выживают только сильнейшие, а вот других не стало по вине человека. Этих животных истребили люди.
1. Квагга. Животные исчезли в 1883 году. Хотя они считались дикими, некоторых удалось приручить. Живущих в природе истребили охотники.
2. Стеллерова корова. С момента официального открытия до полного исчезновения коровы в 1768 году прошло всего 27 лет!
3. Странствующий голубь. Когда-то эти птицы были одними из самых распространённых на планете, их число оценивалось в 5 миллиардов особей. Странствующих голубей извели любители их вкусного мяса. Последний раз голубя видели в дикой природе в 1900 году.
4. Яванский тигр. Ещё пару столетий назад тигры разгуливали по Яве и, возможно, были агрессивны. Именно поэтому на них стали охотиться. Точное время вымирания тигров неизвестно, но учёные считают, что это произошло в семидесятых годах прошлого века.
5. Китайский речной дельфин. Китайцы с почтением относились к этому млекопитающему, но загрязнение рек, осушение почв и сокращение кормов убили дельфинов.
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