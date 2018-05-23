Нумеролог раскрыл секреты выигрыша в лотерею

На днях невиданная удача выпала жительнице австралийского города Мельбурн. Благодаря благосклонности провидения, а может, и пресловутой женской интуиции даме удалось выиграть в лотерею 9,6 миллионов австралийских долларов (445 миллионов рублей). Счастливица купила два лотерейных билета в качестве подарка для себя и супруга в честь 19-й годовщины свадьбы.

Чтобы сорвать джекпот, участникам нужно было угадать 8 чисел. Женщина вписала в оба билета дату своей свадьбы и дни рождения детей. Удивительно, но именно эта комбинация оказалась выигрышной, поэтому она будет выплачена супругам в двойном размере за оба билета.

В данный момент счастливые обладатели джекпота планируют, как распорядится выигрышем. В первую очередь они хотят расплатиться с долгами, а затем отправиться в популярное место отдыха Австралии Порт-Дуглас, о котором они мечтали еще с момента своей свадьбы, но не могли себе позволить. По правилам лотереи выигрыш супругам будет выплачен не единовременно. Каждый месяц на протяжении 20 лет пара будет получать по 40 тысяч австралийских долларов (около 1,9 миллиона рублей). Можно ли поймать птицу удачи за хвост, отмечая в лотерейных билетах памятные даты или австралийским супругам банально повезло, мы выяснили у нумеролога Олега СЕМИНА:

«На самом деле это далеко не первый случай, когда люди выигрывают в лотерею огромные суммы, отмечая в билетах комбинацию цифр, которые для них что-то значат.

Например, не так давно пожилые американцы, которые зачеркнули в лотерейном билете цифры, соответствующие дате рождения их внуков, выиграли 256 миллионов долларов.

Выбор чисел, связанных со знаменательными датами, диктуется подсознанием человека, поэтому иногда они действительно могут повышать удачу, создавая особую вибрацию.

Еще нередко работает способ — соотнести покупку билета со значимым событием, например приобрести его в свой день, соответствующий дате рождения, любого месяца.

Для игры в лото имеет смысл также применять свой нумерологический код — это сумма всех чисел даты рождения, сложенных до одной цифры.

Кроме того, с точки зрения нумерологии за удачу в деньгах и материальное благополучие отвечает цифра 8. Для игры в лотерею целесообразно чаще выбирать комбинации из 8, 4 и 2 (половины и четверти от цифры 8). Конечно, не стоит полностью полагаться на цифры и чересчур увлекаться лотереями.

Данные розыгрыши всегда устроены так, что людей, выигравших крупные суммы всегда будет на порядок меньше, чем проигравших».