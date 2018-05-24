Научно доказанные факты, оказавшиеся неправдой

Вы когда-нибудь задумывались, как много правды в том, что вам говорили с детства? Некоторые утверждения повторяются так часто, что рано или поздно воспринимаются всеми как неоспоримые факты. А оказывается, что это совсем не так. Давайте проверим: какая самая высокая гора в мире? Если вы назвали Эверест или Килиманджаро, то это не совсем правильно. Гора Эверест самая высокая, если считать от подножия до вершины, а по факту самой высокой является гора Мауна-Кеа на Гавайях — если учитывать всю высоту, включая то, что находится ниже уровня моря.

Удивились? Тогда смотрите еще девять общепризнанных фактов, которые оказались ложью.

Хамелеоны меняют свой окрас, чтобы слиться с окружающей средой

Хамелеонам вовсе не нужно менять свой окрас, их природный цвет и так идеально подходит для маскировки. На самом деле так они реагируют на физические, эмоциональные или ментальные изменения. Также они меняют окрас, чтобы общаться, или реагируют на свет или температуру.

Жевательная резинка переваривается семь лет

Вы наверняка слышали это в детском саду или школе. Сюда же можно отнести тот «факт», что если проглотить арбузную семечку, то в животе у вас вырастет арбуз. Самое интересное, что многие люди выросли с твердым убеждением, что жевательная резинка действительно прилипнет где-то к стенкам желудка на целых семь лет, если ее проглотить. Не бойтесь, все это детские страшилки. Жевательная резинка переваривается ровно столько же времени, как и остальные продукты.

Летучие мыши не видят

Все мы помним, как на уроках биологии нам рассказывали, что летучие мыши используют эхолокацию, чтобы ориентироваться в пространстве. У летучих мышей есть зрение, и более крупные виды больше полагаются как раз на зрение, чем на эхолокацию. И да, не забываем про ночное зрение.

Алкоголь убивает клетки головного мозга

Подождите, не радуйтесь так сильно. Хотя это и заблуждение, чрезмерное употребление алкоголя все равно вредит мозгу. Алкоголь повреждает дендриты — короткие ветвящиеся отростки нейрона, проводящие нервные импульсы к телу нейрона. И это поддается лечению.

Птицы бросают своих птенцов, если вы к ним прикоснетесь

Наверняка вы в детстве думали, что мамы-птицы бросят своих птенцов, уловив запах человека на нем. У птиц плохо развито обоняние, и если вы увидели вдруг птенца на земле, то, скорее всего, он выпал из гнезда, учась летать, и его мама внимательно следит за ним.

Молния не бьет дважды в одно и то же место

Еще одно распространенное заблуждение. Согласно НАСА , вероятность того, что молния ударит в одно место дважды, равна 45%, а вовсе не нулю. Молния ищет самый короткий путь к земле, так что высокие здания и деревья имеют наибольшее количество шансов попадания.

Монетка, сброшенная с Эмпайр-стейт-билдинг (или любого другого высокого здания), может убить человека

На самом деле, даже если монетка попадет вам в голову, у вас будет лишь небольшая шишка, потому что конечной скорости недостаточно, чтобы навредить человеку, а сама монетка из-за своего веса нестабильна с точки зрения аэродинамики.

Золотые рыбки имеют память длиной пять секунд

Бедные рыбки страдали от этого стереотипа слишком долго, пришло время положить конец их мучениям. Память аквариумных рыбок может длиться до пяти месяцев. Конечно, это не делает их гениями, но некоторые виды рыбок по интеллекту сравнимы с птицами и другими животными.

У человека всего пять чувств

На самом деле их намного больше. До сих пор, правда, неизвестна точная цифра (где-то около 20), но к зрению, слуху, обонянию, вкусу и осязанию нужно прибавить, к примеру, голод и жажду. Также к этому списку стоит добавить ноцицепцию (способность чувствовать боль), проприорецепцию (способность чувствовать, где находятся наши части тела, с помощью которой мы можем соединить руки, не видя их), температуру и чувство баланса.