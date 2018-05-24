Жесткие факты об орде Чингисхана

Орда Чингисхана отправлялась в завоевательные походы на Кавказ и в Китай, в Среднюю Азию и Восточную Европу. Набеги её были смертоносны: орда оставляла после себя тысячи жертв. Конечно же, чтобы вести войны на столь огромных территориях, полководцу нужна была сильная и организованная армия. Воинам приходилось жить в очень суровых условиях, вести аскетичный образ жизни и безжалостно убивать.

1. Татаро-монголы верили в существование мифических существ. По их мнению, грязная вода злила дракона, управляющего её циклом. По этой причине купаться и стирать бельё в проточной воде запрещалось.

2. В орде не поощрялись внебрачные связи, причём речь идёт и о мужчинах. А вот вступать в брак мужчине разрешалось многократно: воин мог иметь столько жён, сколько мог содержать. Мужу полагалось не только оплатить приданное, но и предоставлять каждой жене отдельную палатку.

3. Наследство умершего доставалось сыновьям, причём лучшая часть, включая дом, отходила младшему. Он же должен был заботиться об оставшихся жёнах отца.

4. Дети начинали осваивать верховую езду, как только поднимались на ноги. Лошадь была и у богатых, и у бедных. Для детей делали более удобный и безопасные сёдла.