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Почему русские боятся передаривать подарки
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Почему русские боятся передаривать подарки 

Кириллица 3 часа назад
Фото: Кириллица
Дареное не дарят — эта поговорка всем нам знакома с детства. Да, в России считается неприличным передаривать подаренную кем-то вещь.

Сакральные корни табу

В старину подаркам придавали некий сакральный смысл. Даря что-то, человек отдавал частичку себя, и потом эта вещь постоянно напоминала о своём дарителе. Тем более в далёком прошлом подарки чаще всего не покупались, а изготавливались своими руками: например, могли подарить вышитую собственноручно скатерть, связанную шаль, сшитую рубаху или сапоги. Передарить подарок — значит, оборвать связь с человеком, который вам его преподнес.

Этический аспект

В наше время дарёное не передаривают больше из этических соображений: ведь это свидетельствует о неуважении к тому, кто подарил вам подарок. Не зря говорят: «Дорог не подарок, а внимание». Потом, нет гарантии, что о вашем поступке не узнают и тот, кто изначально подарил подарок, и тот, кому вы его передарили.

Какие подарки можно передаривать?

Это в первую очередь фамильные реликвии — украшения, антиквариат, картины. Их часто передают из поколения в поколение, например, мать дарит дочери, та — внучке, свекровь — невестке.

А как у других народов?

Передаривание подарков не приветствуется и в других культурах. Так, в европейских странах подарки принято преподносить, приложив чек из магазина. Если вдруг презент окажется ненужным, то можно сдать его в магазин и или обменять, или забрать деньги. Тогда как у нас, русских, в отличие от прагматичных европейцев, считается неприличным оставлять на подарке ценник.
Если речь идет о крупном торжестве — свадьбе или юбилее, то в Европе и США новобрачные или именинники обычно заранее составляют перечни подарков, которые они хотели бы получить, и даже указывают магазин, где это продается.
А в Китае принято спрашивать, что человек хочет получить в подарок. Так что вряд ли вам удастся таким образом избавиться от «лишнего» сувенира.
Американцы всё чаще вместо подарков преподносят подарочные сертификаты на определённую сумму: человек сам приобретет то, что ему по вкусу.
Британцы часто ведут специальные книги, куда вписывается информация о полученных рождественских и новогодних подарках, имя дарителя и приблизительная стоимость. На следующий год этому человеку дарится равноценный презент.
Португальцы любят дарить друг другу подарки, сделанные своими руками: салфетки, гобелены, панно, воротнички, самодельную деревянную посуду, подсвечники и рамки для картин.
В Таиланде принято дарить недорогие вещи со смыслом. Если презент слишком дорогой, то человек может даже отказаться от подарка.
Так что в силу особенностей национального характера и этикета возможность передарить чей-то подарок в большинстве культур ограничена.
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