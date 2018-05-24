Видео: экстремальная посадка аэробуса без шасси

Пассажирский авиалайнер Airbus A330 совершил вынужденную аварийную посадку в аэропорту Джидды. Капитану пришлось сажать самолет без шасси, на видео хорошо видны искры, летящие из-под днища.

К счастью, мастерства пилотов хватило. Никто их пассажиров не пострадал, хотя, конечно, испугались все знатно.

Самолет не зря считается одним из самых безопасных транспортных средств. Даже в случае неполадок техники посадить авиалайнер будет вполне реально.

Не нужно боятся, даже если самолет внезапно стал терять внешние части двигателя прямо в полете. Скорее всего, ничего страшного не произойдет.