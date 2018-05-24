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Обнаружены следы древней глобальной катастрофы
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Обнаружены следы древней глобальной катастрофы 

Lenta.ru 59 минут назад
Фото: Lenta.ru
Группа ученых под руководством Ильи Биндемана (Ilya Bindeman) из Орегонского университета выяснили, что 2,4 миллиарда лет назад произошел быстрый подъем суши из Мирового океана, что привело к глобальному изменению климата. Статья геологов опубликована в журнале Nature. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Phys.org.
Ученые проанализировали 278 образцов сланца со всех континентов, возраст которых охватывает 3,7 миллиарда лет в истории Земли. Они выявили заметные изменения в составе изотопов кислорода, которые указывают на ускорение процессов выветривания в результате воздействия дождевой воды. Это соответствовало формированию большой площади суши, которая составляла две трети от современной.
К появлению земной коры, толщина которой была достаточна для появления суши, привело остывание мантии. До этого горячая мантия была мягкой и неспособной поддерживать большие объемы пород.
Подъем более светлой по сравнению с океанами земной поверхности привел к увеличению альбедо — способности отражать солнечные лучи. Кроме того, интенсификация процессов выветривания привела к потреблению большого количества углекислого газа в атмосфере, что нарушило радиационный баланс Земли. Это, в свою очередь, вызвало серию ледниковых периодов 2,4-2,2 миллиарда лет назад и повышение концентрации кислорода.
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