Почему белые проиграли красным

Период Гражданской войны стал одним из самых сложных и самых кровопролитных в нашей с вами истории. Большевикам удалось в ту пору одержать верх, хотя армии Деникина и Колчака поддерживались Антантой. Никакого чуда в этом нет: белые проиграли сразу по нескольким причинам.

Идеологический провал

Идеологически «красные» выигрывали с самого начала. Сторона «белых» вела войну просто как серию боевых операций. Никто не привлекал на свою сторону население, политическая работа не велась. К тому же, белые не скрывали стремления реставрировать старые порядки, в рамках которых земля у крестьян экспроприировалась. Само собой, поддержкой населения офицеры не пользовались.

Повальное дезертирство

Дисциплина в рядах разрозненной армии Деникина хромала. Опять же не хватало объединяющего идеологического фактора. Плечом к плечу сражались монархисты и республиканцы — после боевых действий разногласия групп усиливались, что и приводило к дезертирству. Да и вокруг войск всегда кружили разномастные банды «черных», «зеленых» и прочих молодцев, так что многие просто выбирали более вольготную жизнь.

Зависимость от внешних поставок

Даже в самые неудачные периоды коммунисты удерживали под собой промышленно развитые районы. Это позволяло поддерживать постоянное снабжение армии оружием, фуражом и одеждой. Такого ресурса у белого офицерства не было. Основная часть припасов приходила со стороны Антанты и рассчитывать на бесперебойность поставок было нельзя.

Недостаток солдат

Сам Врангель часто сетовал на недостаток солдат и на плохую подготовку офицеров. Дрянное руководство приводило к мятежам на местах, союзники предавали друг друга. В некоторых местах на сторону красных переходили целые полки с орудиями — приток добровольцев к белым был велик, но, по сути, численность армии постоянно оставалась прежней.

Разобщенность армий

Больше всего мешала разобщенность армий. Белые вели кампании разрозненно, имея лишь совершенно абстрактный план «победить большевиков». Красные же действовали гораздо менее хаотично, что позволяло сосредотачивать большие силы на «тонких» местах фронта.

Свой среди чужих

Странно, но подготовка белых офицеров довольно скоро стала уступать боевым навыкам красных. Все дело в том, что на сторону большевиков в свое время перешло более 50 тысяч бывших царских офицеров и даже генералов, работавших в штабах и на фронтах. Это значительно повысило уровень боевого искусства Красной Армии.

Структура командования

Армии Колчака, Деникина и Юденича фактически действовали без оперативной связи друг с другом. В то же время, военные действия красных были прекрасно скоординированы — передавать информацию о разных фронтах в Москву и получать из нее приказы гораздо проще, чем согласовывать все это между Иркутском, Таганрогом и Екатеринодаром.