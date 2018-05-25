Ученые раскрыли все тайны о смерти Гитлера

Смерть Гитлера вызывает множество вопросов, из-за чего многие ученые или просто энтузиасты озвучивали немало теорий относительно его гибели. Согласно некоторым из таковых, в бункере фюрер выжил, сбежал заграницу и, по мнению некоторых, едва ли не жил на темной стороне Луны. Впрочем, в итоге многочисленные догадки не нашли подтверждения. Судмедэксперты из Франции во главе с Филиппом Шарлье повторно провели анализ останков Адольфа Гитлера, которые находились на хранении московских госархивах. Новая идентификация позволила ученым подтвердить, что фрагменты черепа, где имелось отверстие слева, действительно принадлежат непосредственно фюреру, который скончался на территории Берлина в 1945.

30 апреля в последний год войны поисковая группа, возглавлял которую лейтенант Панасова, сумела обнаружить тела. Предположительно, принадлежали последние Еве Браун и непосредственно Гитлеру. Трупы размещались вблизи бункера, где их предали огню эсэсовцы, а останки диктатора впоследствии опознавали специалисты СССР. Фрагменты черепа и останки челюсти было решено отправить в Москву, и они все еще успешно хранятся именно там.

Естественно, общество не могло принять тот факт, что Гитлер и правда умер, поэтому многие допускали, что ему удалось скрыться. Выдвигались версии, что он сумел бежать в Аргентину, Бразилию или даже спрятался на тайной базе в Антарктиде. Многие уверяли, что видели самого фюрера вместе с его возлюбленной на принадлежавшей Германии субмарине в Аргентине, а еще он якобы был замечен в окружении других нацистов на территории Колумбии. Также ходили слухи, что он скончался в Бразилии, дожив до 70 лет.

Экспертиза Филиппа Шарлье помогла доказать, что оставшиеся от Гитлера зубы являются подлинными, на что указывает их анализ. Стало известно, что они принадлежат вегетарианцу, на что указывают отложения зубного камня без наличия мясного волокна. Также на них имеются следы цианида, который фюрер принял для самоубийства. О подлинности зубов также свидетельствуют необычные протезы, которые описывал личный дантист Гитлера.