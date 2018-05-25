Что стало известно о цивилизации майя

Цивилизация майя зародилась примерно в 2 000 до нашей эры и располагалась в Средней Америке. Майя никогда не объединялись в единое государство, а отдельные государства майя периодически конфликтовали. Главный город майя Эль-Мирадор был крупнейшим мегаполисом. Только центральная его часть занимать 26 квадратных километров, а проживали здесь 250 000 человек. Известен факт, что майя практиковали человеческие жертвоприношения, однако для самой жертвы это было большой милостью. Попасть в рай индейцы считали задачей непростой, но женщин, умершие при родах, воины, самоубийцы, погибшие при игре в мяч, и жертвы религиозных ритуалов. Кстати, человека на роль жертвы, а также время жертвоприношения определяли с помощью расчётов математики и астрономы.

Ещё одна особенность этой цивилизации — высокий уровень развития математических знаний. Они строили арки и сооружали гидравлические системы орошения, но при этом у них н было двух вещей, которыми обладали все развитые цивилизации: колеса и металлических инструментов. Инструменты они изготавливали из камня, а медицинские приспособления — из вулканического стекла. Астрономы майя достигли невероятных высот в изучении небесных тел. На полуострове Юкатан возвышается здание с купольной крышей, очень похожее на обсерваторию.