Как Европа узнала о русских

В XVI веке Россия нуждалась в выходе к Балтийскому морю. Он открывал торговые пути и устранял посредников: немецких купцов и тевтонских рыцарей. Но между Россией и Европой стояла Ливония. И войну с ней Россия проиграла.

Начало войны

Ливония, она же Лифляндия, находилась на территории современных Эстонии и Латвии. Изначально так называли земли, населенные ливами. В XVI веке Ливония находилась под управлением Ливонского ордена — военной и политической организации немецких рыцарей-католиков.

В январе 1558 года Иван IV начал «рубить окно в Европу». Момент был выбран удачный. Рыцарство и духовенство Ливонии были разобщены, ослаблены Реформацией, а местное население устало от тевтонцев.

Поводом для войны послужила неуплата Москве епископством города Дерпта (он же Юрьев, он же современный Тарту) «Юрьевской дани» с владений, уступленных русскими князьями.

Русская армия

К середине XVI века Россия уже была могучей державой. Большую роль сыграли реформы, централизация власти, создание особых пехотных частей — стрелецкого войска. На вооружении армии была современная артиллерия: применение лафета позволяло применять пушки в полевых условиях. Имелись заводы по производству пороха, оружия, пушек и ядер. Были разработаны новые способы взятия крепостей.

Прежде чем начать войну, Иван Грозный обезопасил страну от набегов с востока и с юга. Были взяты Казань и Астрахань, заключено перемирие с Литвой. В 1557 году победой завершилась война с Швецией.

Первые успехи

Первый поход русской армии в 40 тысяч человек состоялся зимой 1558 года. Главной целью было добиться от ливонцев добровольной уступки Нарвы. Русские без труда дошли до Балтики. Ливонцы были вынуждены направить в Москву дипломатов и согласились передать Нарву России. Но вскоре нарвский фогт фон Шленненберг приказал обстрелять русскую крепость Ивангород, спровоцировав новое вторжение русских.

Были взяты 20 крепостей, в том числе Нарва, Нейшлосс, Нейгауз, Кирипе и Дерпт. Русская армия подошла вплотную к Ревелю и Риге.

17 января 1559 года в крупном сражении под Тирзеном немцы потерпели поражение, после чего вновь заключили перемирие и снова ненадолго.

К осени ливонский магистр Готхард фон Кетлер заручился поддержкой Швеции и Великого княжества Литовского и выступил против русских. Возле Дерпта ливонцы разбили отряд воеводы Захария Очина-Плещеева, затем приступили к осаде Юрьева, но город выстоял. Попытались взять Лаис, но понесли крупные потери и отступили. Контрнаступление русских произошло только в 1560 году. Войска Ивана Грозного заняли сильнейшую крепость рыцарей Феллин и Мариенбург.

Война затягивается

Успехи русских ускорили распад Тевтонского ордена. Ревель и города Северной Эстляндии присягнули на верность шведской короне. Магистр Кетлер стал вассалом польского короля и великого князя литовского Сигизмунда II Августа. Литовцы заняли больше 10 городов Ливонии.

В ответ на агрессию Литвы московские воеводы вторглись на территорию Литвы и Ливонии. Были захвачены Тарваст (Таурус) и Верпель (Полчев). Тогда литовцы «прошлись» по Смоленщине и псковщине, после чего развернулись полномасштабные боевые действия по всей границе.

Иван Грозный сам возглавил 80-тысячное войско. В январе 1563 года русские двинулись на Полоцк, осадили и взяли его.

Решающее сражение с литовцами произошло на реке Улле 26 января 1564 года, и благодаря предательству князя Андрея Курбского , обернулось поражением для русских. Литовское войско перешло в наступление. Одновременно с этим к Рязани подошел крымский хан Девлет-Гирей.

Образование Речи Посполитой

В 1569 году Литва и Польша стали единым государством — Речью Посполитой. Ивану Грозному пришлось заключить с поляками мир и заняться отношениями со Швецией, где на престол взошел его враг Юхан III.

На захваченных русскими землях Ливонии Грозный создал вассальное королевство под предводительством датского принца Магнуса Гольштейнского.

В 1572 году король Сигизмунд умер. Речь Посполитая оказалась на пороге гражданской войны. В 1577 году русская армия вторглась в Прибалтику, и вскоре Россия получила контроль над побережьем Финского залива, но победа была недолгой.

Перелом войны произошел после восшествия на польский престол Стефана Батория. Он подавил смуту в стране и в союзе с Швецией выступил против России. Его поддержали герцог Мангус, саксонский курфюрст Август и бранденбургский курфюрст Иоганн-Георг.

От наступления к обороне

1 сентября 1578 года пал Полоцк, затем были разорены Смоленщина и Северская земля. Через два года поляки снова вторглись в Россию и взяли Великие Луки. Пали Нарва, Озерище, Заволочье. Под Торопцом было разбито войско князя Хилкова. Шведы заняли крепость Падис в Западной Эстляндии.

В третий раз Баторий вторгся в Россию в 1581 году. Его целью был Псков. Однако русские разгадали планы поляков. Взять город не удалось.

В 1581 году Россия находилась в сложной ситуации. Кроме поляков ей грозили шведы и крымский хан. Иван Грозный был вынужден просить мира на условиях противника. Посредником в переговорах выступил папа Григорий XIII, который рассчитывал укрепить позиции Ватикана на Востоке. Переговоры прошли в Яме Запольском и завершились заключением десятилетнего перемирия.

Итоги

Попытка Ивана Грозного прорубить окно в Европу закончилась неудачей. По договору Речь Посполитая возвращала русским Великие Луки, Заволочье, Невель, Холм, Ржеву Пустую, псковские пригороды Остров, Красный, Воронеч, Велью, Врев, Владимерец, Дубков, Вышгород, Выборец, Изборск, Опочка, Гдов, Кобылье городище и Себеж.

Московское государство передавало Речи Посполитой 41 ливонский город. Добить русских решили шведы. Осенью 1581 года они овладели Нарвой и Ивангородом и принудили подписать мир на своих условиях. Ливонская война закончилась. Россия потеряла часть собственных территорий и три пограничных крепости. За русскими остались только небольшая крепость Орешек на Неве и коридор вдоль реки протяженностью чуть больше 30 километров. Балтика оставалась недостижимой.