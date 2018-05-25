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Как побороть языковой барьер
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Как побороть языковой барьер 

Harper’s Bazaar 8 часов назад
Фото: Harper’s Bazaar
Распространенная ситуация: человек прекрасно знает грамматику, имеет очень приличный запас лексики и даже нестыдное произношение, но при этом стесняется говорить. Чтобы преодолеть языковой барьер, необходимо придерживаться нескольких простых правил: поверьте, парочка месяцев практики — и дело в шляпе.
Перестаньте думать, что все только и думают о том, что вы говорите. Вы же не смеетесь над иностранцами, которые рассказывают вам что-то по-русски? То-то же!
Устраивайте себе Skype-сессии с носителем языка. Еще один вариант — короткие 20-минутные разговоры по телефону: сейчас существует огромное количество таких сервисов.
Запомните: единожды переборов себя, вы точно приблизитесь к заветной цели. Так что говорите через «не могу»!
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