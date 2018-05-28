Позор Японии: как работали «станции утешения» во время войны

В период Второй мировой и японо-китайской войн Япония успела отметиться своей жестокостью, и о многих моментах того времени современные японцы не хотят вспоминать. К одному из таковых можно отнести «станции утешения», функционировавшие с 1930-х и до самого окончания войны. Фактически так называли полевые бордели, рассчитанные на японских солдат. Инициатором создания «станций утешения» в 1932 выступил Ясудзи Окамура, оправдывая это тем, что под давлением физиологических порывов члены японской армии насилуют женщин, из-за чего заражаются венерическими болезнями.

Первый такой бордель открылся в Шанхае, и изначально там работали японки, притом на добровольной основе. Однако спрос на подобные услуги рос, поэтому сюда начали либо набирать местных, либо везти заключенных из индонезийских и филиппинских тюрем.

Посредством объявлений искали кореянок или китаянок, заманивая обещанием хорошего дохода за оказание услуг «санитарок особого типа». Когда в конце 1937 года войска Японии захватили китайский Нанкин, солдаты Страны восходящего солнца устраивали массовые убийства и изнасилования.

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И хотя это запрещалось командованием, нередко офицеры просто закрывали глаза на происходящие ужасы или даже сами участвовали в них. В городе также начали открывать «станции утешения», где всего их насчитывалось порядка 40. Подсчеты демонстрируют, что через такие полевые бордели прошли от 50 тысяч до 300 тысяч девушек, многим из которых не было и 18.

Лишь четвертая часть из них дотянула до окончания войны, ведь условия к существованию там были просто ужасными. В день несчастным приходилось обслуживать до 30 солдат. Одна из бывших «работниц» таких станций рассказывала, что девушкам приходилось отговаривать друг друга от суицида, но все же многие уходили из жизни по своей воле, чтобы прекратить мучения. Когда японок, работавших добровольно, стало не хватать, в такие бордели свозили иностранок, и всего там трудились представительницы 17 стран, делая это против своей воли.

Особенно спросом пользовались кореянки. Каждую неделю жительницам борделей приходилось проходить медосмотр на предмет ЗППП, и там же они могли подвергаться насилию со стороны военных врачей. Кроме того, им кололи препараты от сифилиса, побочным эффектом которого нередко становилось бесплодие.

Состоянием на 1942 «станции утешения» покрывали фактически всю Японскую империю, и в сумме насчитывалось не менее 400 таких борделей. Впрочем, случаи насилия над женщинами вне стен последних все равно не прекратились, поскольку за вход солдатам каждый раз доводилось платить.

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По окончании войны найти станции удавалось с трудом, и расположение многих из них неизвестно даже сейчас. Все из-за конфуцианского воспитания женщин, которые после пережитого либо сводили счеты с жизнью, либо скрывали собственный «позор».

В официальных отчетах Японии к числу «жертв» приписывают 20 тысяч женщин, указывая на добровольный характер их труда.

Историки из Китая же приводят доказательства насильственного превращения в проституток порядка 410 тысяч гражданок. В честь памяти жертв «станций утешения» в Японии и Корее были созданы различные музеи и мемориалы. Правительство Страны восходящего солнца ответственность за сексуальную эксплуатацию женщин на себя взяло лишь в 2015 году, согласившись обеспечить выплаты компенсаций.