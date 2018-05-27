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В самой далекой галактике обнаружен кислород
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В самой далекой галактике обнаружен кислород 

Рамблер 9 часов назад
Фото: depositphotos.com
Группа астрономов во главе с японским ученым Такуя Хасимото обнаружили следы кислорода в галактике, находящейся в 13 с половиной миллиардах световых лет от Земли.
Ученый утверждает, что это неожиданное открытие значительно расширяет границы Вселенной, которую он исследует.
Ученые убеждены, что на данный момент это самое далекое космическое пространство, в котором удавалось обнаружить кислород или его следы. К тому же стало известно, что появился он там спустя всего лишь 500 лет после Большого взрыва.
Предполагается, что данное открытие поможет получить больше информации о начальном этапе становления Вселенной.
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