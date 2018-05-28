Зачем нацисты учили собак читать и писать

Адольф Гитлер активно проявлял ненависть к отдельным народам, но при этом любил собак, фактически питая к ним уважение. Наибольшей его слабостью являлись немецкие овчарки. Вероятно, именно это подвигло фюрера выступить с поддержкой инициативы по созданию в 1930-е годы школы Tier-Sprachschule ASRA для указанных животных. Там последних пытались научить разным "человеческим" вещам, например, читать, а также писать. Как правило, сюда свозили только лучших дрессированных собак, притом работало место в течение всей Второй мировой войны.

В XIX столетии немцы искренне верили, что собаки отличаются незаурядным интеллектом, а значит им под силу чтение, письмо и даже устная речь. Основали соответствующую школу в 1930, а автором инициативы стала Маргарет Шмитт. Именно в доме последней, размещенном вблизи Ганновера, и заработало необычное учреждение, просуществовав в период до 1945 года.

Исторические источники утверждают, что Гитлер с долей фанатизма поддерживал идею говорящих собак, считая, что они помогут ему в завоевании мира. У фюрера даже имелась любимая овчарка по кличке Блонди, в компании которой он проводил немало времени.

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Нацисты предпринимали попытки обеспечить развитие телепатической связи непосредственно между собакой и человеком, но, вероятно, это у них не слишком вышло. В рядах СС питали надежды на то, что при успехах в экспериментах собаки смогут стать отличной заменой для людей при охране в концлагерях.

Избранница Гитлера Ева Браун имела двух терьеров, и еще один по кличке Рольф являлся одним из наиболее талантливых воспитанников школы дрессировки. Утверждалось, что он умел лапами выстукивать буквы и даже делиться собственными мыслями относительно множества тем.

Tier-Sprachschule служила для пропаганды идеи о том, что между человеком и животными существует непоколебимая связь. Собак пытались научить произносить человеческие буквы, что, конечно же, не представлялось возможным. Однако некоторые успехи все же имели место, поскольку отдельные собаки отлично выстукивали буквы, когда определенное число ударов отражало какую-то из букв.

Впрочем, многолетние эксперименты подарили нацистам разве что неплохо выдрессированных собак, хотя писать, говорить или читать они все же не умели. Между тем, Ева Браун овчарку фюрера не любила и всегда ревновала к ней Гитлера.