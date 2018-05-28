Почему русские не называли друг друга полными именами

У греческих имен непростая судьба на Руси. Да и у латинских тоже. И у еврейских… Благородные имена святых подвижников — Сергий, Александр, Владимир, Николай — в народной ономастике неизбежно мутируют в Серегу, Сашку, Вовку и Колю.

От обычая этого люди начинают прибегать к германским, нецерковным, именам. Все эти Роберты, Генрихи, Артуры — настоящие баловни судьбы. Как правило, их называют в полном объеме. Звучат они благородно, добавляют индивидуальности. Однако с точки зрения Православия они не дают главного — святого «тезки» на небе.

Как известно, после торжества христианства имена стали давать при Крещении — в честь святых подвижников. Считалось, что это дает человеку крещеному «небесное покровительство». Но в тоже время это накладывало и серьезное бремя на «имяносителя».

Именно здесь, по мнению ряда исследователей, и лежат корни «деформации» имен в русской традиции. Произошло это не по причине онтологической русской невоспитанности, а из-за страха Божия. Фактически до петровских времен наши предки избегали в повседневной жизни называть себя полными крестными именами, дабы всуе или поступками своими не оскорбить святых. Именно поэтому Иваны стали «Ивашками», «Петры» — «Петрушками», а «Борисы» — «Борисками». Именно поэтому на Руси никогда не называли детей «Иисусами». Ну и, конечно, никому в голову бы не пришло назвать церковным именем животное.

Итак, практика «искажения» счастливо дожила до нашего времени. Относиться к этому стоит с пониманием. Тем более, что «Кольки», «Тольки» и «Лёхи» никак не отменяют покровительство вашего святого. Да, и людей, готовых повторить, к примеру, подвиг Алексей Божьего Человека, сегодня не так уж много.