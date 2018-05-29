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Ядерные аварии, которые правительства скрывали
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Ядерные аварии, которые правительства скрывали 

Рамблер 3 часа назад
По мнению многих специалистов, за ядерной энергией будущее. Однако процесс её «приручения» всё ещё идёт, несмотря на то, что уже более полувека человек знаком с ней. Каждая трагедия, связанная с ядерной энергией, затрагивает сотни тысяч людей и имеет отдалённые последствия.
1. Гояния, Бразилия. В 1987 году Институт радиотерапии оставил без присмотра установку, которая попала в руки мародёров. На светящееся вещество, которые было в установке, пришли посмотреть хозяева пункта приёма металлолома и их приятели. Все они получили огромную дозу радиации, а потом, ничего не зная, разнесли радиацию её по городу. В итоге пострадало более 250 человек.
2. Кыштым, Россия. Химкомбинат «Маяк» был местом свалки радиоактивных отходов. В сентябре 1957 года из-за сбоя в охладительной системе произошёл взрыв одной их ёмкостей с отходами, из-за чего в атмосферу были выброшены радиоактивные вещества. Они сформировали облако, которое расселось в виде осадков на территории в 500 кв. км. С заражённой территории эвакуировали 10 000 человек, в первую неделю погибло более 300.
3. Уиндскейл. Великобритания. В октябре 1957 года в реакторе, предназначенном для производства оружейного плутония, начался пожар. Его потушили, но воду слили в протекающую поблизости реку. Через несколько лет в районе началась эпидемия онкологических заболеваний, погибло более 300 человек.
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