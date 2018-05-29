Ещё
Видео: секретный бросок ножа времен НКВД
Далее:
Читайте также:
Ещё

Видео: секретный бросок ножа времен НКВД 

Don't Panic 1 час назад
Инструктор на видео уверяет, что этот бросок показал ему в детстве родственник, работающий в структурах Госбезопасности. Выглядит и в самом деле довольно убедительно, по крайней мере первые броски.
На самом деле, мы не беремся утверждать, что инструктор и в самом деле показывает какую-то сверхсекретную технику метания ножа. Но таким образом действительно можно кинуть клинок в цель без замаха, не привлекая к себе внимания.
Конечно, с первого раза бросок у вас вряд ли получится. Инструктор и сам промахивается — но, судя по другим видео на канале, этот человек метает ножи профессионально, а на этом видео просто шутит.
Начинать метать ножи с этого трюка не стоит. Попробуйте лучше последовательно выучить, что и как нужно делать, чтобы клинок попадал в цель.
Последние новости
Это не человек! На шлеме астронавта на Луне разглядели странное существо Страшные и отвратительные тайны дельфинов Так вот почему за швейными машинками охотятся антиквары. Они стоят тысячи долларов!
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США застрелили зверя, похожего на оборотня31
«Источал зловоние»: тайные болезни русских царей20
Мрачные тайны Азии9
Англичанин рассказал о путешествии в прошлое20
Новая оптическая иллюзия свела пользователей с ума17
Видео
04:20
Туристы нашли в пещере Австрии странное существо
Безумный мир
01:03
Оператор свалился в пруд во время прямого эфира
Безумный мир
04:11
Механики вставили в барби-авто настоящий двигатель
Безумный мир
03:42
Рассказали, почему киты такие огромные
Безумный мир
07:30
Назвали самую странную планету Солнечной системы
Безумный мир
04:27
Ядерные аварии, которые правительства скрывали
Истории
06:12
Заброшенные места, которые сегодня пугают людей
Места
00:30
Человек, который не раз обманывал смерть
Люди
12:08
Города, которые скоро исчезнут с Земли
Места
04:34
Чем закончили самые кровавые преступницы
Люди
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение