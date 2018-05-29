Видео: секретный бросок ножа времен НКВД

Инструктор на видео уверяет, что этот бросок показал ему в детстве родственник, работающий в структурах Госбезопасности. Выглядит и в самом деле довольно убедительно, по крайней мере первые броски.

На самом деле, мы не беремся утверждать, что инструктор и в самом деле показывает какую-то сверхсекретную технику метания ножа. Но таким образом действительно можно кинуть клинок в цель без замаха, не привлекая к себе внимания.

Конечно, с первого раза бросок у вас вряд ли получится. Инструктор и сам промахивается — но, судя по другим видео на канале, этот человек метает ножи профессионально, а на этом видео просто шутит.

Начинать метать ножи с этого трюка не стоит. Попробуйте лучше последовательно выучить, что и как нужно делать, чтобы клинок попадал в цель.