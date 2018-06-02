Тест: насколько велик ваш словарный запас

По статистике, в среднем словарный запас человека составляет чуть более тридцати тысяч слов. А вот активно используем в своей речи мы не более семи-восьми тысяч.

Действительно, для повседневного общения вполне достаточно этого «набора». Но согласитесь, иногда хочется ввернуть в свою речь какое-нибудь интересное словечко. А порой приходится лезть за словарем, чтобы понять, что имел в виду ваш собеседник, обвинив кого-то в лабильности…

Так что в некоторых ситуациях обширный словарный запас может вам весьма пригодиться.

Проверьте, получится ли у вас верно ответить на все наши вопросы?