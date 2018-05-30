Как внешне русские отличаются от украинцев

Мы думаем, что и русская, и украинская нации обе относятся к группе славянских народов. Но так ли это на самом деле? Даже если судить по внешности русских и украинцев, то не все выглядит так однозначно.

Славяне или тюрки?

Можно ли с первого взгляда отличить русского от украинца? Конечно нет. И в тех, и в других намешано множество кровей. Но все же некоторые общие закономерности выделить можно.

Бесспорно то, что и русские и украинцы относятся к белой расе. При этом в центральной полосе России преобладает следующий фенотип: средний рост, среднее телосложение, светлая кожа, светлые (серые или голубые) глаза, русый цвет волос. Чем ближе к Уралу, тем чаще встречается монголоидный разрез глаз.

А теперь посмотрите на украинцев. Чем восточнее, тем больше встречается людей славянского фенотипа — низкий рост, плотное телосложение, светлая кожа, глаза и волосы. Чем западнее, тем больше попадается украинцев с относительно смуглой кожей, темными глазами и волосами.

Все это объясняется историко-географическими особенностями. Так, в тех российских регионах, которые активно подвергались набегам монголо-татар, где рядом с русскими проживают татары, казахи, башкиры, киргизы, калмыки, якуты, монголоидный фенотип встречается гораздо чаще.

Украина же страдала от набегов в еще большей степени, чем Русь, к тому же недаром она получила такое название, являясь «окраинной» территорией, граничащей с Венгрией, Румынией, Молдовой, Турцией. Некоторые исследователи считают, что украинцы куда ближе к тюркским народам, чем русские.

Научные исследования

Антропологические исследования украинцев начались еще в 60-х годах XIX столетия. Наиболее основательно изучал этот вопрос на рубеже XIX и ХХ веков выдающийся украинский антрополог и этнограф, профессор Русской и Парижской академий наук Х. Волк. Особое внимание он уделил отличиям украинцев от других славянских народов.

Так, он писал о том, что выходцы с Украины в большинстве своем являются темноволосыми и темноглазыми, тогда как русские, белорусы и поляки — преимущественно светловолосы и светлоглазы. У русских и белорусов более длинный череп, чем у украинцев. Согласно антропологической терминологии, русские и белорусы принадлежат к длинноголовым народам, украинцы — к круглоголовым. Если у русских чаще бывают широкие лицо и скулы, то среди украинцев больше узколицых.

Носы у них чаще ровные. Так называемый вогнутый нос, по словам Волка, встречается на Волыни, на востоке и севере Украины, что объясняется примесью русской, белорусской и польской крови.

Выгнутый (орлиный) нос встречается обычно у жителей юго-востока Украины и, по мнению ученого, является результатом связей с иранскими племенами.

Длина руки у украинцев средняя — меньше, чем у русских и белорусов и немного больше, чем у балканских славян. А вот длина ног значительно больше, чем у русских. Коллега Х. Волка А. Ивановский пишет, что украинцы относятся к группе наиболее «длинноногих» племен. Исследователи прошлого относили украинцев к высокорослым народам, а русских, белорусов и поляков — к низкорослым.

Последние генетические исследования подтвердили, что у русских арийско-славянская мужская гаплогруппа R1a более распространена, чем у жителей Украины. При этом женские гаплогруппы у русских являются полностью славянскими и соответствуют тем же гаплогруппам поляков.

Украинцы родом с Балкан?

В наши дни многие антропологи и генетики пришли к выводу, что нынешние западные украинцы принадлежат к кругу «балканских» популяций. Предки их первоначально принадлежали к фракийской этно-лингвистической группе и мигрировали на территорию современной Украины, скорее всего, с территории современной Румынии. С точки зрения антропологии, украинцы относятся к так называемой альпийской расе, тогда как северные славяне, в том числе русские — к балтийской и нордической.

Еще одна классификация относит украинцев к днепро-карпатской группе популяций, куда входят также словаки, частично чехи, сербы, хорваты, а также южные, центральные и восточные венгры.

Наверное, многие согласятся с тем, что типичные венгры не похожи на типичных русских. А вот среди украинцев много похожих на венгров. Они более близки к южным и западным славянам, чем к восточным.

Так что нельзя утверждать, что русские и украинцы одинаковы (по крайней мере, с точки зрения антропологии и генетики).