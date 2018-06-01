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Полиция Китая научила уходить от нападения с ножом
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Полиция Китая научила уходить от нападения с ножом 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: Youtube
Полиция Китая выпустила юмористический обучающий ролик, посвященный защите от ножевой атаки. Видео быстро стало вирусным, сообщает Daily Mail.
Стражи правопорядка смоделировали ситуацию, в которой злоумышленник подходит к человеку и машет холодным оружием. Полицейский, ставший «жертвой», показывает лучший способ самообороны: быстро развернуться и убежать. В начале в кадре стоит серьезный офицер, сообщающий: «Сегодня мы научим вас, что делать, когда вы сталкиваетесь с вооруженным преступником». Убегая, он кричит: «На помощь! Полиция!»
Ролик был опубликован на официальной странице полицейского отделения округа Шиянь провинции Хубэй в Weibo. Пользователи приняли его с восторгом: в краткие сроки видео посмотрело почти 17 миллионов человек. «Не могу удержаться от смеха… Но это очень правдиво. Нормальный человек не должен атаковать злоумышленника», — комментировали пользователи.
12-секундный ролик снимался в юго-западной части КНР. «Обычные люди должны решать проблемы с нападающими на них с ножом таким образом. Это очень практично — каждый должен знать такой метод», — заявили сотрудники.
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