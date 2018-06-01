Полиция Китая научила уходить от нападения с ножом

Полиция Китая выпустила юмористический обучающий ролик, посвященный защите от ножевой атаки. Видео быстро стало вирусным, сообщает Daily Mail.

Стражи правопорядка смоделировали ситуацию, в которой злоумышленник подходит к человеку и машет холодным оружием. Полицейский, ставший «жертвой», показывает лучший способ самообороны: быстро развернуться и убежать. В начале в кадре стоит серьезный офицер, сообщающий: «Сегодня мы научим вас, что делать, когда вы сталкиваетесь с вооруженным преступником». Убегая, он кричит: «На помощь! Полиция!»

Ролик был опубликован на официальной странице полицейского отделения округа Шиянь провинции Хубэй в Weibo. Пользователи приняли его с восторгом: в краткие сроки видео посмотрело почти 17 миллионов человек. «Не могу удержаться от смеха… Но это очень правдиво. Нормальный человек не должен атаковать злоумышленника», — комментировали пользователи.

12-секундный ролик снимался в юго-западной части КНР. «Обычные люди должны решать проблемы с нападающими на них с ножом таким образом. Это очень практично — каждый должен знать такой метод», — заявили сотрудники.