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Жуткие факты об аварии в Чернобыле
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Жуткие факты об аварии в Чернобыле 

Рамблер 3 часа назад
26 апреля 1986 года стал роковым днём для энергетики СССР. В четвёртом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошёл взрыв, разрушивший реактор. После взрыва начался пожар, но самое главное — в атмосфере оказались радиоактивные вещества. Пожарные быстро прибыли к реактору и приступили к тушению. Но уровень радиации был настолько велик, что уже очень скоро появились первые пострадавшие от облучения. Официально о катастрофе сообщили только 28 апреля, тогда же началась эвакуацию людей из 30-километровой зоны. Но к тому времени многие уже получили дозы облучения. Чтобы избежать паники, людям объявили, что возвращение запланировано через три дня, поэтому с собой разрешалось брать минимум вещей. Даже домашних питомцев пришлось оставить.
Для ликвидации последствий аварии на ЧАЭС создали правительственную комиссию. В район начали прибывать специалисты и солдаты-срочники. Работа осуществлялась посменно: люди, получившие дозу облучения, уступали места новым ликвидаторам. В первые два года после катастрофа к ликвидации привлекли 240 000 человек. В 2000 году Украина официально закрыла ЧАЭС. 15 декабря станция полностью прекратила генерацию энергии.
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