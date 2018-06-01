Жуткие факты об аварии в Чернобыле

26 апреля 1986 года стал роковым днём для энергетики СССР. В четвёртом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошёл взрыв, разрушивший реактор. После взрыва начался пожар, но самое главное — в атмосфере оказались радиоактивные вещества. Пожарные быстро прибыли к реактору и приступили к тушению. Но уровень радиации был настолько велик, что уже очень скоро появились первые пострадавшие от облучения. Официально о катастрофе сообщили только 28 апреля, тогда же началась эвакуацию людей из 30-километровой зоны. Но к тому времени многие уже получили дозы облучения. Чтобы избежать паники, людям объявили, что возвращение запланировано через три дня, поэтому с собой разрешалось брать минимум вещей. Даже домашних питомцев пришлось оставить.

Для ликвидации последствий аварии на ЧАЭС создали правительственную комиссию. В район начали прибывать специалисты и солдаты-срочники. Работа осуществлялась посменно: люди, получившие дозу облучения, уступали места новым ликвидаторам. В первые два года после катастрофа к ликвидации привлекли 240 000 человек. В 2000 году Украина официально закрыла ЧАЭС. 15 декабря станция полностью прекратила генерацию энергии.