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Самые невероятные версии крушения «Титаника»
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Самые невероятные версии крушения «Титаника» 

Русская семерка 1 час назад
Фото: Русская семерка
Существует несколько десятков версий катастрофы. Мы выбрали самые шокирующие.

«Титаник» и ФРС

На борту корабля было 57 миллионеров. Среди них Джон Астор, Бенджамин Гуггенхайм, Маргарет Молли Браун, владелец универмага «Macy's» Исидор Штраус и другие. Большинство из них выступали против создания Федеральной Резервной Системы США. Все они погибли.
В декабре 1913 года система ФРС была окончательно утверждена. Еще годом позже началась Первая мировая война, озолотившая американских банкиров.

«Титаник» — не «Титаник»

В конце 1980-х исследователи Робин Гардинер и Дан Ван дер Ват выдвинули гипотезу о том, что вместо «Титаника» потерпел крушение его брат-близнец «Олимпик». Компания Wait Star Line была на грани банкротства, поэтому подмена одного корабля другим была экономически выгодна. «Олимпик» было дешевле потопить, чем отремонтировать. Эта гипотеза оказалась несостоятельной: во время одной их экспедиции был обнаружен серийный номер «Титаника» — 401.

«Титаник» гнался за призом

В 1840 году для судов, которые быстрее остальных пересекут Атлантический океан, был учрежден престижный приз «Голубая лента Атлантики». Это дало повод некоторым конспирологам утверждать, что капитан Эдвард Смит хотел быстрее прибыть в Нью-Йорк, чтобы получить награду.
Таким образом, причиной трагедии могли стать амбиции капитана и допущенная им халатность (лайнер не имел возможности маневра из-за высокой скорости). Однако эта версия кажется сомнительной: «Титаник» технически не мог развивать скорость 26 узлов, на которой был поставлен прошлый рекорд.

«Титаник» погубил пожар

Британский исследователь Рэй Бостон, 20 лет изучавший обстоятельства трагедии, выдвинул свою версию. Он считает, что «Титаник» погубил пожар. Да, возгорание действительно было, но еще до начала рейса — в порту. Значительных повреждений после пожара не нашли.

«Титаник» и немецкая субмарина

В 1996 году очередная экспедиция обнаружила в корпусе «Титаника» 6 отверстий, расположенных в наиболее уязвимых местах судна. Предположительно, лайнер сопровождала немецкая подводная лодка, которая его торпедировала. Спасшиеся пассажиры рассказали, что после столкновения корабля с айсбергом слышали взрыв, но это могли быть и взрывы котлов. Доказательств торпедирования «Титаника» до сих пор не обнаружено.
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