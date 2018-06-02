Организация украинских националистов: вся правда

Не все бандеровцы после войны были найдены и осуждены. Впрочем, и те, кто попал под суд, получили не самые долгие сроки заключения. Даже будучи за решёткой, бандеровцы продолжали борьбу и организовывали массовые восстания.

Против Польши

В 1921 году в Украине создается УВО — Украинская войсковая организация, призванная бороться за независимость украинского народа после поражения Украинской Народной Республики, просуществовавшей с 1917 по 1920 годы, и преобразованной благодаря успешному наступлению Красной армии в УССР.

УВО поддерживалась молодежными националистическими организациями и созданным позднее Союзом украинской националистической молодежи. Похожие организации создавались и в среде украинских эмигрантов в Чехословакии. Это были Союз украинских фашистов и Союз освобождения Украины, объединившиеся позже в одну лигу.

Одновременно с этим украинцы в Германии также активно объединялись в националистические союзы и вскоре были проведены первые конференции украинских националистов в Праге и Берлине. В 1929 году УВО и другие союзы украинских националистов объединились в одну большую Организацию украинских националистов (ОУН), при этом УВО фактически становится военно-террористическим органом ОУН. Одной из основных целей украинских националистов была борьба с Польшей, ярким проявлением которой была знаменитая антипольская «Саботажная акция» 1930 года: представители ОУН нападали на государственные учреждения в Галиции и поджигали дома живших там польских помещиков.

Завоевать Европу!

В 1931 году в ОУН входит Степан Бандера , человек, которому судьба уготовит в скором времени стать главой всего украинского освободительного движения и символом украинского национализма до наших дней.

Бандера отучился в немецкой разведшколе и вскоре стал краевым проводником Западной Украины. Его многократно задерживают власти: за антипольскую пропаганду, за незаконное пересечение границы и за причастность к покушению. Он организовывал акции протеста против голода в Украине и против покупки украинцами польских продуктов.

В день казни боевиков ОУН Бандерой во Львове была организована акция, в ходе которой по всему городу раздался синхронный колокольный звон. Особо эффективной стала так называемая «школьная акция»: проинструктированные заранее украинские школьники отказывались учиться с польскими преподавателями и выкидывали из школ польскую символику. Кроме того, Степаном Бандерой был организован ряд покушений на польских и советских чиновников. За организацию убийства министра внутренних дел Польши Бронислава Перацкого и другие преступления Бандеру в 1935 году приговаривают к повешению, которое, вскоре, однако, заменяют на пожизненное заключение.

В процессе суда Бандера и другие организаторы преступления приветствовали друг друга римским салютом и возгласами «Слава Украине!», отказываясь отвечать суду по-польски. После этого суда, получившего большой общественный резонанс, структура ОУН раскрывается польскими властями, и организация националистов фактически прекращает свое существование.

В 1938 году, во время активизации политической деятельности Гитлера, ОУН воскресает и надеется на помощь Германии в создании украинского государства. Теоретик ОУН Михаил Колодзинский пишет о планах по завоеванию Европы:

«Мы хотим не только обладать украинскими городами, но и топтать вражеские земли, захватывать вражеские столицы, а на их развалинах отдавать салют Украинской Империи. Хотим выиграть войну — великую и жестокую войну, которая сделает нас хозяевами Восточной Европы».

Бандеровцы против мельниковцев

Во время Польской компании вермахта ОУН оказывает незначительную поддержку немецким войскам, а в ходе наступления Германии в 1939 Бандера выходит на свободу. После этого его деятельность связана главным образом с разрешением разногласий, возникших в ОУН между сторонниками Бандеры — бандеровцами и мельниковцами — сторонниками действующего вождя организации.

Политическая борьба переросла в военную. Так как вражда двух одинаковых по своей сути организаций для Германии была невыгодна, тем более, что обе организации пестовали идею национального украинского государства, которая уже не устраивала Германию, и так успешно продвигающуюся на восток, вскоре прошли массовые аресты бандеровцев и мельниковцев немецкими властями.

В 1941 году Бандера был помещен в тюрьму, а затем переведен в концлагерь Заксенхаузен. Осенью 1944 года Бандеру как «украинского борца за свободу» освобождают немецкие власти. Несмотря на то, что вывозить Бандеру в Украину было признано нецелесообразным, ОУН продолжает борьбу с советской властью примерно до середины 1950-х, сотрудничая с западными спецслужбами во время холодной войны. В 1959 году Степан Бандера была убит агентом КГБ Богданом Сташинским в Мюнхене.

Судебные процессы

В период активной борьбы с УПА* и ОУН в 1941 — 1949 годах по данным НКВД были проведены тысячи боевых операций, в ходе которых уничтожены десятки тысяч украинских националистов. Из УССР было выслано множество семей членов УПА*, арестованы и выселены в другие регионы тысячи семей.

Один из известных прецедентов суда над бандеровцами — это показательный суд 1941 года над 59 студентами и учащимися Львова, заподозренных в связях с ОУН и в антисоветской деятельности. Самому молодому было 15 лет, старшему — 30. Следствие длилось примерно четыре месяца, было выяснено, что многие из молодых людей были рядовыми членами ОУН, однако студенты не признавали себя виновными и заявляли, что являются врагами советской власти. Первоначально 42 человека приговорили к смертной казни, а 17 хотели дать тюремный срок в 10 лет.

Однако Коллегия верховного суда в итоге смягчила приговор, и 19 осужденных были расстреляны, а другим дали сроки от 4 до 10 лет лишения свободы. Одну из студенток депортировали за границу. Также можно вспомнить об упоминании украинских националистов на знаменитом Нюрнбергском процессе. Генерал Лахаузен, выступавший как свидетель, прямо заявлял, что украинские националисты сотрудничали с немецким правительством: «Эти отряды должны были осуществлять диверсионные акты в тылу врага и организовывать всеобъемлющий саботаж».

Впрочем, несмотря на очевидные свидетельства участия бандеровцев и других членов расколовшейся ОУН в борьбе с Советским Союзом, украинские националисты не были подсудимыми на Нюрнбергском суде. В СССР даже не был принят закон, осуждавший ОУН и УПА*, но борьба с националистическим подпольем продолжалась до середины 1950-х, и являлась, по сути, отдельными конкретными карательными актами.

В 1955 году им объявили амнистию в честь 10-летия Победы. Согласно официальным документам, на 1 августа 1956 года более 20 тысяч оуновцев возвратились из ссылки и тюрем в западные земли СССР, в том числе 7 тысяч — во Львовскую область.

(организация запрещена на территории РФ)