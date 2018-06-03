Были ли штрафбаты во время войны «пушечным мясом»

Благодаря псевдоисторической литературе и кинематографу, о штрафных батальонах сложилось представление как о «пушечном мясе», которым мы «забросали немцев». Если посмотреть сериал «Штрафбат», возникает ощущение, что только благодаря штрафным батальонам мы и одержали победу в той страшной войне. Не умаляя роль штрафников, стоит сказать, что на деле же ситуация была совершенно иной.

Пушечное мясо

Во-первых, численность штрафных подразделений на Великой Отечественной войне была не столь высока, как это хотят представить. Ежегодная численность армии и флота на фронтах войны была 6 — 6,5 млн человек, при этом доля штрафных подразделений была фактически ничтожна — от 2,7 процента в 1943 году, до 1,3 процента в 1945. Представление о штрафниках как о «пушечном мясе» сложилось по той причине, что их, действительно, использовали на наиболее напряженных участках фронта. Что не было странным, поскольку они и создавались для того, чтобы у провинившихся была возможность «искупить кровью». Однако почему-то не всегда говорится о том, что те же задачи, которые выполняли штрафники, выполняли и линейные стрелковые и танковые подразделения. Высокая смертность в штрафбатах (3-6 раз выше общевойсковой) объяснялась именно спецификой выполняемых задач.

«Искупление кровью»

В штрафбат, вопреки сложившемуся представлению, шли не умирать, а искупать. Срок службы здесь составлял три месяца, либо до первого ранения (буквальное «искупление кровью»). При этом, если боец хорошо проявлял себя в бою, он мог быть переведен в линейные части досрочно и даже представлен к награде. Среди Героев Советского союза есть и те, кто удостоился этой награды именно за службу в штрафбате. Например, в феврале 1944 года восьмой ОШБ отличился во время Рогачевско-Жлобинской операции. Батальон скрытно преодолел линию фронта и пять дней проводил успешные действия в тылу противника. По итогам этих пяти дней командующий 3-ей армией генерал Горбатов личным приказом освободил 600 из 800 штрафников. Кроме восстановления в званиях, бывшие штрафбатовцы также были награждены орденами Славы III степени и медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги». И это не единичный случай, когда штрафников досрочно переводили в линейные части и награждали.

Женские штрафные батальоны

В последнее время то и дело в печати и интернете появляются сообщения о существовании женских штрафных батальонов. Их не было. Женщины в штрафбатах были — и то, только до октября 1943 года, отдельных батальонов не было и быть не могло. Женщины-военнослужащие, по каким-либо причинам нарушившие приказ, провинившиеся, отправлялись в тыл. Переводы женщин в штрафбаты случались, но распространенной практикой это не было. За проявленный в бою героизм женщины из штрафных подразделений могли на общих основаниях быть переведены в линейные части и представлены к правительственным наградам.

Особой роли заслуживает миф о том, что штрафбаты аи штрафроты активно наполнялись разного рода уголовным элементом. Якобы среди штрафников было много блатных и «политических». Это не так. Если и были в штрафных батальонах и ротах бывшие заключенные, то это были люди, осужденные за незначительные, нетяжкие преступления. Представить ситуацию, которая была показана в том же сериале «Штрафбат», когда рецидивист Глыбов занимает в штрафбате чуть ли не главное место, представить невозможно. Армия, какая бы они ни была, это прежде всего дисциплина и порядок. «Опасного элемента» избегали, и если и брали, то только в штрафные роты, но никак не в батальоны. «Политических» же не могли отправить в штрафной батальон по определению. Не было такой практики.

Оснащение

Ещё один миф о штрафбатах, не выдерживающий никакой критики, это то, что бойцы-штрафники шли чуть ли не с кастетами на танки. На деле ситуация с вооружением и снабжением в штрафных батальонах не отличалась от общефронтовой. Штрафбаты были обычными стрелковыми формированиями с легким вооружением — автоматами и винтовками. Если и были проблемы со снабжением, то не серьезнее, чем в линейных частях. В целом в штрафных батальонах сохранялась хорошая дисциплина и поддерживались уставные отношения, вопреки показанным в сериале «Штрафбат» почти воровской дисциплине «по понятиям».

Не мы первые

Штрафбаты — не изобретение «кровавого Сталина». Первые штрафные подразделения впервые появились в вермахте. Ещё до войны в немецкой армии было восемь дисциплинарных батальонов. Они в основном использовались для строительства и саперных работ. После капитуляции Польши Гитлер принял решение о расформировании этих частей, решив, что отныне в вермахте будут служить только люди достойные этой «высокой чести».

Однако свое решение фюреру пришлось поменять уже в декабре 1941 года. Мощное контрнаступление Красной армии показало, что ряды «достойных людей» стремительно редеют и рассыпаются под натиском советских войск. 16 декабря Гитлер издает приказ, аналогичный сталинскому «Ни шагу назад» (который, к слову, появился только полгода спустя, как и штрафные батальоны в советской армии). На Восточном фронте было сформировано 100 штрафных рот, которые получили название «части испытательного срока». Показательно, что служба в них определялась сроком, данным провинившемуся судом военного трибунала. Искупить вину кровью фашист-штрафник не мог. Если его ранили и он попадал в госпиталь, то оттуда прямиком направлялся в свой родной штрафбат.