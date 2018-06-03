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Палачи на Руси: какие люди могли ими стать
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Палачи на Руси: какие люди могли ими стать 

Русская семерка 39 минут назад
Фото: Русская семерка
Палач — специфическая профессия, которая на сегодня не является актуальной, однако была весьма востребованной во времена существования Руси и не только. Его основное задание — выполнение приказа и осуществление смертной казни виновного человека. Однако стать палачом мог далеко не каждый. Профессиональные палачи были достаточно состоятельными и известными среди других людей, при исполнении приказа они не надевали масок, поэтому их на улице легко узнавали. Не было надобности прятать лицо, так как, по сути, палач не влияет на приговор, а является всего лишь «инструментом» для его реализации.

Критерии выбора палачей

1. Существуют доказанный факт, что палачом мог стать в некоторых случаях только сын палача, т.е. данная профессия передавалась по династии.
2. «Каратель» или «кат», как еще называли человека данной профессии, должен обладать отличной физической подготовкой. Особенно во времена существования смертной казни на Руси ценились умельцы, которые одним ударом отсекали голову человеку. А это сделать очень непросто.
3. Психологическая стойкость для представителя данной профессии — прежде всего, так как ему доверяют не только казнь. Одной из его функций также являлась организация пыток подозреваемому, над которым ведется следствие. При этом нужно быть аккуратным, чтобы не переборщить и не убить жертву до казни. Палачи изучали страхи осужденных и давили именно на них, применяя пытки индивидуального характера (вообще палачи на Руси отличались особой жестокостью и беспощадностью, так как каждый из них виртуозно исполнял не менее 10 различных видов пыток).
4. «Ювелирное» мастерство — палач должен был справиться со своей задачей только с первой попытки, так как процесс казни носил публичный характер, а зрители желали в первую очередь зрелищности. В России такому мастерству усердно тренировались. Палачи в свободное время отрабатывали удары, используя за основу деревянную кобылу, а также муляж человеческой спины, изготовленной из коры березы.
5. Когда палач уходил «на отдых» и завершал свою карьеру (как правило, палач не мог сменить профессию, а работал карателем годами), он обязательно должен был предложить на свое место «достойную» кандидатуру.
6. В позднее время (18-19 вв.) с целью платить маленькое жалование или вовсе не оплачивать работу карателя, власти придумали выход — выбирали палачами бывших тюремщиков, которые отличались особой жестокостью.
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