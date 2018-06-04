Как воевал Чапаев во время Гражданской войны

О том, что будущий легендарный комдив Василий Иванович Чапаев имеет задатки талантливого полководца, стало известно еще в Первую мировую, где фельдфебель проявил себя смелым, решительным командиром. Герой Гражданской войны, он отличался еще и своенравным характером, комдив Чапаев не раз конфликтовал с начальством и поступал по-своему.

Отважный крестоносец

У Чапаева за участие в Первой мировой войне было 3 Георгиевских креста и Георгиевская медаль. Это свидетельствует о том, что командиром фельдфебель Чапаев был отважным, «он сердце не прятал за спины ребят». В одном из боев в районе города Куты во время наступательной операции «Брусиловский прорыв» Василий Иванович, подняв свое подразделение в атаку, был ранен, но после перевязки вновь встал в строй и устремился в бой. За это сражение Чапаева наградили «Георгием» 2-й степени.

Первая крупная победа

Когда случилась революция, Чапаев не сразу стал большевиком — сначала он примкнул к эсерам , потом к анархистам, и только после попросил записать себя в партию большевиков. К тому времени, когда в Николаевске, где Чапаев с лета 1917 года служил в запасном полку, начали формировать сводную дивизию для противостояния белым, Василий Иванович уже серьезно проявил себя в качестве организатора и командира Красной Армии. Он, заручившись поддержкой местного совета депутатов, принял на себя командование полком, Чапаева избрали уездным наркомом внутренних дел. Василий Иванович разогнал уездное земство, с отрядом в несколько сот сабель он то и дело метался от села к селу, подавляя белогвардейские мятежи. [С-BLOCK]

Василий Иванович организовал в уезде 14 отрядов красногвардейцев, начал формировать 1-й Николаевский полк. Вскоре Чапаев возглавил трехтысячную бригаду Николаевских полков. К слову, передвигался комбриг чаще всего на бронеавтомобиле, а не на лихом коне — сказывалось полученное на германском фронте ранение.

Первой крупной победной акцией комбрига В. И. Чапаева стало освобождение города Николаева от чехословаков в августе 1918 года. Василий Иванович посвоевольничал — не подчинился приказу ничдива, переправил свое подразделение через реку Большой Иргиз, и в результате атаки чапаевцев чехи оказались отрезанными от основных сил белых. Они вынуждены были сдать город.

Он умел убеждать

Многочисленные свидетельства очевидцев стиля командования В. И. Чапаева сводятся к тому, что он хотя и был крутым, подчас самодовольным и строптивым военачальником, но авторитет в войсках имел непререкаемый. Об этом говорит даже комиссар чапаевской дивизии Дмитрий Фурманов , с которым у самого Чапая были очень сложные отношения.

В суперпопулярном в свое время фильме «Чапаев» есть кадры отступления необученных красноармейцев-крестьян, атакуемых чехословаками и уральскими казаками. Бежавшие побросали в реку оружие. Чапаев остановил это паническое бегство, вернул отступивших на прежние позиции и заставил отыскать брошенные винтовки и пулеметы. В результате предпринятой после позорного происшествия атаки неприятельские части были отбиты и населенный пункт, за который велось сражение, взят чапаевцами. Василий Иванович за этот поступок получил две поздравительные телеграммы — его похвалил сам главком Вацетис и командарм Хвесин.