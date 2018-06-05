Бесследно исчезнувшая 20 лет назад

Круче Лоры Палмер

20 лет назад она вышла из дома и не вернулась. С тех пор загадок стало больше.

Во всем мире каждый день бесследно исчезают люди. От беды не застрахован никто, даже если ты — телезвезда. Более 20 лет назад юная красавица, ведущая утренних эфиров канала KIMT Джоди Хьюсонтрут шла на работу и просто бесследно пропала. За десятилетия расследование полиции не продвинулось ни на шаг, но девушку до сих пор ищут случайные американцы. Подробности странного дела — в материале «Ленты.ру»

В конце мая в американском Мейсон Сити появилось несколько черно-белых билбордов. Фотография улыбчивой блондинки на них сопровождалась надписью: «Кто-то что-то знает… Может это ты?» 5 июня 2018 года юной девушке на рекламном щите могло бы исполниться 50 лет, но никто ничего о ней не слышал уже 23 года.

Все эти годы американская полиция расследует исчезновение тележурналистки Джоди Хьюсонтрут. Девушка неожиданно пропала возле своего дома ранним утром, когда спешила на утреннюю рабочую смену. За время поисков полиция не нашла ни злоумышленников, ни девушки. Им ничего не оставалось, кроме как объявить ее погибшей.

Проспала и пропала

Ведущая новостей на телеканале KIMT (региональное отделение CBS ) Джоди Хьюсонтрут не пришла на работу 27 июня 1995 года. Утренняя смена началась без нее: на звонок продюсера девушка призналась, что проспала, но уже спешит на работу. Однако ни через час, ни через два она так и не приехала. Коллеги обратились в полицию.

В семь утра полиция наведалась домой к Хьюсонтрут. В квартире никого не было. На парковке у апартаментов валялся согнутый в замке автомобиля ключ, вокруг были разбросаны туфли, кошелек, фен, лак для волос и серьги. Рядом со следами борьбы были найдены частицы крови. Полиция пришла к выводу, что на девушку напали, когда она пыталась сесть в машину.

В последних сутках жизни Хьюсонтрут не было ничего подозрительного. Накануне она побывала на турнире по гольфу, а затем отправилась в гости к своему другу Джону Вансису, чтобы посмотреть видеозаписи, сделанные на праздновании ее дня рождения (за три недели до этого девушке исполнилось 27 лет). Вернувшись домой, журналистка позвонила другу: с его слов, голос был счастливым и веселым.

На следующий день ей надо было встать в три часа ночи, чтобы успеть на утренний эфир, однако проснулась она лишь в 03:45 от звонка коллеги. Последующие попытки связаться с ней остались без ответа.

Единственный свидетель Ренди Линдерман сообщил, что около половины пятого утра заметил на стоянке у дома светлый фургон с включенными габаритными огнями. Однако он принял машину за полицейскую. Соседи журналистки примерно в то же время услышали крики, доносящиеся с парковки, но не обратили на них внимания. Такие свидетельства оказались недостаточными. Ни позднейшие обыски местности, ни работа поисковых групп ни к чему не привели.

Расследование исчезновения Хьюсонтрут продолжается уже более двадцати лет, и за это время история стала лишь запутанней. Вопрос о местонахождении и дальнейшей судьбе всеобщей любимицы интересует местных жителей не менее, чем поиск убийцы Лоры Палмер в культовом телесериале «Твин Пикс». Поразительно, но даже приметы преступлений оказались идентичны: в 2008 году неизвестный прислал в редакцию Globe Gazette дневник Джоди Хьюсонтрут с записями, датирующимися вплоть до ее исчезновения.

Дневник памяти

Копии личной записной книжки были высланы неким анонимом спустя 13 лет после исчезновения журналистки. Позднее полиция подтвердила, что именно этот дневник они обнаружили в квартире девушки. Записи в основном посвящены карьерным успехам и общению с близкими. Последняя зафиксированная дата — 25 июня 1995 года (за два дня до инцидента).

«Вернулась домой после поездки в Айова-Сити на выходных — ох, как мы повеселились! Были дикие вечеринки и катание на водных лыжах. Мы катались на озере Коралвиль. Я становлюсь лучше во время занятий лыжами — бедра подтягиваются, худею и так далее. Сын Джона Трент дал мне отличный совет по лыжам. Сегодня, в воскресенье, в Мейсон Сити шел дождь, поэтому лыжи отменились. Но мне нравится, это привлекает. У меня отличные друзья, но профессионально я сыта по горло. Найти новую работу трудно, я в замешательстве из-за агента, и что вообще делать», — это последняя запись в дневнике Хьюсонтрут.

Непонятно, кому понадобилось наносить вред девушке, которая была окружена любовью, дружеским участием и фанатами своего таланта — благодаря работе на телевидении она стала местной звездой. «Жизнь так прекрасна», — радовалась она на страницах дневника. Он полон благодарностей в адрес ее родных, друзей и телезрителей, с восторгом узнающих ее на улицах. В столь юном возрасте она успела не только успешно окончить университет и одержать несколько побед в спортивных турнирах, но и даже поработать на руководящей должности в другой «дочке» канала CBS в Айове — канале KGAN.

Казалось, ее ждет блестящее будущее. Незадолго до трагедии Хьюсонтрут купила машину, у которой позднее исчезла: «Прошлой ночью Джон… и я пошли на оркестр Глена Миллера в Бельмонде. У меня так много замечательных зрителей. Люди такие добрые. У нас хорошая погода. Я купила новую Mazda Miata, просто обожаю ее». Но красная гоночная машина радовала журналистку лишь две недели.

Страшные догадки

Ни одна зацепка в деле не привела хоть к какому-нибудь развитию следствия. Наиболее фантастической оказались идеи о ее работе в казино в городе Рино (штат Невада) и о похищении красавицы неким арабским шейхом. Они были отвергнуты следствием сразу как не заслуживающие доверия.

Большое внимание сотрудников пенитенциарной системы США привлек рецидивист Томас Кораскадден: в то время, когда журналистка была похищена, он жил в Мейсон Сити. Попав позднее за решетку за изнасилование, в тюрьме он неоднократно высказывал личные комментарии о Хьюсонтрут. Через некоторое время он даже записал рэп-композицию, где загадочно указывал намеками на заброшенный бункер возле Тиффина в штате Айова. В 2004 году Кораскадден прошел проверку на полиграфе по делу об исчезновении, а также предоставил свои отпечатки пальцев для сверки с оставшимися пальцами незнакомца на кузове автомобиля. Совпадений найдено не было.

Последним, кто видел Джоди Хьюсонтрут живой, был ее близкий знакомый Джон Вансис. Мужчина был старше девушки на 20 лет. Родственники и друзья журналистки утверждают, что между ними были лишь случайные недолгие отношения. Однако есть некоторые странные совпадения, указывающие на их близость: к примеру, Вансис назвал свою лодку в честь Джоди. Он был неоднократно допрошен полицией и также проходил процедуру проверки на полиграфе, которая не привела ни к каким результатам.

Некоторое время назад пара жителей Мейсон Сити во время поисков пропавшего питомца в пригородной лесополосе обнаружила останки женщины. Экспертиза показала, что девушка погибла от 5 до 15 лет назад, а ее вероятный возраст — 25-40 лет. Первое предположение местных следователей не оправдалось: при проверке оказалось, что труп не имеет никакого отношения к Хьюсонтрут.

Несмотря на то что поиски девушки или — в худшем случае — ее останков продолжаются до сих пор, в мае 2001 года она была признана мертвой. Большинство жителей города, включая полицейских, уверены, что ведущая была похищена. На это указывают признаки борьбы у автомобиля и отсутствие останков. Однако общее бездействие правоохранителей поражает всех. «Я удивлена, что этот вопрос все еще не разрешен. Больше всего поражает, что ответственный за этот случай не выступил, не стал бахвалится тем, что он наделал», — заявила Эми Кунс, которая работала продюсером вместе с Хьюсонтрут. Именно она разбудила девушку, которая в тот день проспала смену. И хотя они не были близки, коллега заметила, что девушка вела себя странно.

«Джоди была действительно нестабильна перед исчезновением. Она засыпала в монтажной… а после в тот же день была очень весела. Я задавалась вопросом, что с ней происходит. Не удивлюсь, если тут были задействованы наркотики», — сообщила Кунс. С ее слов, Хьюсонтрут была то резка, то добра и мила, и понять ее было сложно. Несмотря на тяжелые отношения с ней, коллега с трудом пережила потерю. «Я должна была отпустить это и двигаться дальше. У меня была личная траурная церемония в память о Джоди у реки за ее домом. Я бросила в воду три розы… одну за прошлое… одну за настоящее… и одну — за будущее. Будущая жизнь важна… Пообещав надеяться, что дело будет раскрыто. Еще я написала Джоди письмо. Разорвала его… и тоже бросила в воду», — поделилась Кунс.

Последними энтузиастами, ищущими правды в деле Хьюсонтрут, стало объединение FindJodi. Чтобы сохранить память о девушке в этом нераскрытом преступлении, они наполняют одноименный сайт. Одним из самых читаемых материалов является «Открытое письмо человеку, который убил Джоди Хьюсонтрут». Автор Гэри Пэтерсон пересказывает в нескольких пунктах все, что известно об исчезновении девушки, а затем задает более 20 вопросов о наличии сообщника, страхе и общем поведении преступника. «Велик шанс, что виновник мертв», — заключает ближе к финалу автор.

Прочие активисты не так категоричны. Их последняя акция — черные билборды, призывающие к помощи в гражданском расследовании, привлекли большое внимание СМИ и местных жителей. Они надеются, что в этот раз получится узнать хоть что-то: память о девушке хранить по сути некому — ее мать умерла в 2014 году. «Нам нужно вернуть Джоди домой», — говорят они, видимо, имея в виду, что исчезновение Хьюсонтрут нависло над Мейсон Сити, как проклятие убийства Лоры Палмер и других невинных жертв над маленьким городком из известного сериала.