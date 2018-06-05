Почему были заморожены споры в Антарктике

В 1959 г. 12 стран, участвовавших в открытии и исследовании Антарктики, подписали договор, который устанавливал правовой режим ледяного контента, временно заморозив территориальные споры на континенте. Этот документ является уникальным примером достижения международного консенсуса в целях мирного освоения территории.

Открытие Антарктики

Антарктида была открыта в январе1820 г. экспедицией во главе с русскими мореплавателями Фаддеем Беллинсгаузеном и Михаилом Лазаревым , которые направились в южную часть земного шара, чтобы узнать, существует ли там шестой материк. В итоге, преодолев Южный полярный круг, они «встретили матерый лед чрезвычайной высоты… простирался оный так далеко, как могло только достигнуть зрение, как писал сам Лазарев. Однако тогда они так и не высадились на материк.

Первая высадка была осуществлена позже — в 1895 г. — экспедицией во главе с норвежцем Карстеном Борхгревинком. Это положило начало научному исследованию Антарктиды.

Назревание территориальных споров

Первой о своих территориальных претензиях в Антарктике заявила Великобритания в 1908 г. Позже — в 1917 г. — эта страна, осуществившая свою первую антарктическую экспедицию в 1901-1904 гг., объявила своей территорией сектор, расположенный между 20-м и 80-м градусами западной долготы.

Другие страны, участвовавшие в изучении континента, последовали примеру Лондона. Вскоре свои сектора появились у Франции, Австралии, Новой Зеландии, Норвегии, Чили и Аргентины. Таким образом к началу 1940-х гг. Антарктида оказалась полностью поделена между семью государствами. При этом, притязания Великобритании, Чили и Аргентины вступали в противоречие, что было чревато перерастанием территориальных споров в горячий конфликт.

К тому же, существовали государства, не имевшие территориальных претензий в Антарктике, но задействованные в научных исследованиях (США, СССР, Бельгия, Германия, Польша, Швеция, Япония, Южная Африка). Они не признавали территориального деления континента.

Опасения также вызывала возможность милитаризации ледяного материка и размещения здесь ядерного оружия, что превратило бы Антарктиду в ещё один театр холодной войны. В связи с этим, назревала необходимость выработки международного статуса шестого континента.

Деятельность СССР в Антарктике

Отдельно стоит остановиться на позицию СССР по Антарктике. Согласно резолюции Географического общества 1949 г., СССР имел право на участие в выработке политического статуса континента, открытого русскими мореплавателями. Хотя заслуга в открытии шестого материка принадлежит российским путешественникам, Российская империя, а затем и СССР имели незначительный практический опыт в исследовании Антарктиды. Решение о направлении в Антарктиду первой советской экспедиции и создания на материке исследовательской станции СССР было принято только в 1955 г.

В начале 1956 г светский дизель-электроход „Обь“ подошёл к антарктическим берегам. Именно тогда была произведена первая советская высадка на материк. 13 февраля 1956 г. на Земле королевы Мэри была открыта первая советская станция „Мирный“. В последующие годы СССР открыл здесь ещё две станции (»Пионерская» и «Восток-1»), готовясь к своему участию в одном из важнейших международных событий в истории исследования Антарктиды.

Международный геофизический год и подписание договора

Международный геофизический год проходил с 1 июля 1957 г. по декабрь 1958 г. в период рекордно высокой солнечной активности. Именно Антарктида была выбрана в качестве центра концентрации усилий исследователей. В программе принимало участие 67 стран, а активные исследования проводились 12 странами, которые располагали здесь своими станциями. В этот период был выполнен большой объём работ по исследованию побережья и внутренних районов материка.

В то время как учёные совместными усилиями проводили изучение Антарктики, дипломаты вели переговоры о заключении документа, который положил бы конец территориальным спорам и способствовал бы мирному освоению континента. Конференция о заключении международного договора по Антарктике проходила в Вашингтоне с 15 октября по 1 декабря 1959 г. и завершилась подписанием документа, который установил, что «Антарктика должна и впредь всегда использоваться исключительно в мирных целях и не должна стать ареной или предметом международных разногласий».

Договор, вступивший в силу в 1961 г., также запретил размещение на материке любых вооружений и проведения мероприятий «военного характера», в том числе и ядерных испытаний. Таким, образом договор об Антарктике стал первым договором в области вооружений, заключенным в период холодной войны.

Что касается территориальных споров, договор не отменял их, а временно замораживал. В документе, в частности, указывается, что ничто в нём не может трактоваться как отказ от существующих претензий или от основ возникновения таких претензий в будущем. При этом, в период действия договора новые заявления о претензии на территориальный суверенитет делаться не могут.

Антарктика сегодня

В настоящее время участниками Договора об Антарктике являются 53 государства. Помимо этого международного соглашения, в 1991 г. 28 государств заключили Мадридский протокол, запрещающий добычу полезных ископаемых в коммерческих целях. Однако будущее континента, богатого минеральными ресурсами и запасами пресной, после истечения срока действия этих соглашений остаётся под вопросом. Ряд стран, включая Россию, сохраняют «основы для претензий» на территориальный суверенитет в Антарктике.