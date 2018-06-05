Зачем дети пошли в Крестовые походы

История похода в полной мере была обобщена на основании примерно 50 существующих источников лишь в 1977 году голландским медиевистом Питером Редтсом из Ниймегенского университета. До сих пор она передаётся часто в самых диких вариантах, но мы будем придерживаться научного.

Юродивые пастушки

История похода в полной мере была обобщена на основании примерно 50 существующих источников лишь в 1977 году голландским медиевистом Питером Редтсом из Ниймегенского университета. До сих пор она передаётся часто в самых диких вариантах, но мы будем придерживаться научного.

Итак, примерно в 1220 году в Германии и Франции почти одновременно появилось по пастушку. Каждому из них было видение Иисуса Христа , который сказал, что только дети смогут пойти и без оружия занять Иерусалим, тогда как сарацины обратятся в христианство.

Один мальчик — Николас из Колони — проповедовал в Германии. Он был наделён невиданным даром красноречия. За несколько недель в Колони (тогда на территории Германии) собралось 20 тыс. последователей — детей, подростков и юношей, которые были готовы идти за Николасом на Святую Землю.

Второй пастушок, Стефан из Клуа, проповедовал во Франции примерно о том же. В его варианте, эти сведения он почерпнул из письма Иисуса королю Франции — он его якобы должен был вручить. Вокруг Стефана собралось 30 тыс. последователей. Многие из них также несли какой-либо материальный дар божий.

Вся эта демонстрация отправилась к королю Филиппу II в аббатство Сен-Дени, но тот, попросив, к его чести, совета в Парижском университете, повелел всем возвращаться по домам. Стефан не послушался, молился в разных городах, привлекая новых последователей, детей и взрослых. К моменту похода в группе Стефана было, скорее всего, в районе 15 тыс. человек.

Поход к морю

Немецкий пастушок повел своих адептов через Альпы в Италию, где, по убеждению Николаса, море должно расступиться перед детьми, чтобы они могли беспрепятственно добраться до Святой Земли. Добралась до моря через Альпы только треть детей, остальные замерзли или по другой причине погибли, а также вернулись, обескураженные, домой.

Итого 7 тыс. детей пришли в Геную в конце лета.

Увидев, что море не расступается, многие были разочарованы и также начали расходиться, но большинство село ждать у моря. Им повезло больше, чем французам.

Через несколько дней добрые генуэзцы согласились предоставить им кров. Этим большинство «походников» и воспользовалось, а Николас пошёл с остатком группы сначала в Пизу, оттуда — в Папские штаты, где понтифик велел детям возвращаться домой и вести себя хорошо. На пути домой Николаса повесили злые родители его погибших адептов.

Французской группе было на пути легче — ей не нужно было путешествовать в горах.

Выжив на подаяниях, детишки добралась до Марселя. И только там поняли, что в их плане есть небольшая нестыковка — не было ни одной идеи, как переплывать море такой толпой. Многие повернули назад.

В особенно диких, но похожих на правду изложениях истории написано, что значительную часть девочек забрали в портовые бордели, мальчиков — на суда и портовые работы, а значительную группу детей «добрые» сицилийские купцы погрузили на несколько кораблей и отправили на Ближний Восток, где те сразу же по прибытии попали в рабство.

Как такое могло произойти

Крестовый поход детей при всем его безумном характере нельзя не назвать удивительным явлением. Историкам всегда было интересно не только то, как он произошел, но и почему.

Американские медиевисты Дана Манро и Норман Закур считают, что Крестовый поход детей — это один из серии социальных взрывов, через которые люди находили освобождение в мрачное средневековье. Француз Поль Альфандри в книге «Христианство и идея крестовых походов» рассматривает Крестовый поход детей как выражение средневекового культа Невинных — своего рода ритуал жертвоприношения, когда Невинные отдают себя во благо христианского мира.

Немецкий исследователь католицизма Адольф Ваас полагает, что Крестовый поход детей стал выражением рыцарского благочестия против прославления священной войны. А вот итальянский историк Джованни Микколи высказал оригинальную точку зрения о том, что на самом деле источники не описывали участников того крестового похода как детей. Это вовсе не обязательно были дети в нашем понимании.

Например, слово, которым в источниках называют участников похода, переводится скорее как «ребята», а не дети. Это представление частично совпадало только с теорией Нормана Кона, который видел в том явлении хилиастическое движение бедняков. Но если даже так, стоит учитывать, что участие детей в войнах в те времена не было необычным. Подростки 13-14 лет часто были не номинально женаты и считались уже молодыми мужчинами — воинами.