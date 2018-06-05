Почему поляки никак не могли покорить Россию

Возникнув синхронно с Русью и пережив вместе с ней всю тяжесть феодальной раздробленности, а также познав горечь многочисленных поражений и иностранного господства, польское государство возродилось в XIV веке и сразу же начало прихватывать все, что плохо лежало по соседству.

А плохо лежали в то время земли Галицко-Волынского княжества, они очень быстро и оказались под польским владычеством.

В XVI веке Литва, фактически подчинившаяся полякам в результате Люблинской унии, принесла им богатое приданое — большую часть земель современных Украины и Белоруссии. Однако вместе с приобретением полякам передалась и литовская боязнь того, что русские рано или поздно могут отобрать эти территории обратно. Покорение России превратилось для поляков в своего рода навязчивую идею.

Смутное время не помогло

Победив в Ливонской войне и отбив у русских потерянные литовцами земли, Польша не успокоилась. Воспользовавшись внутренними неурядицами в период Смутного времени, поляки, подняв на знамя сначала Лжедмитрия, а затем королевича Владислава, попытались прибрать Россию к рукам. И это у них почти получилось. В Москву в 1610 году вошел польский гарнизон, а православное русскоязычное население Речи Посполитой поляки ограничили в правах церковной унией, а также в политической и экономической сферах.

Но в 1612-м русский народ поднялся. Народное ополчение под руководством Минина и Пожарского выбило поляков из Китай-города и вынудило капитулировать польский гарнизон Кремля. С этого момента у гордых польских шляхтичей все буквально начало валиться из рук.

Восстания в Польше

Их попытки вернуться в Россию не увенчались успехом, а недовольные польскими панами казаки и прочие православные жители Поднепровья поднимали одно восстание за другим, пока Богдан Хмельницкий не изгнал ляхов со значительной части территории современной Украины. Этот успех закрепили русские войска, которые, несмотря на смерть Хмельницкого и предательство со стороны части казацкой старшины, снова прогнали поляков за Днепр.

С тех пор Речь Посполитая просуществовала еще более ста лет, но год от года она всё больше попадала в зависимость от России. К середине XVIII столетия Санкт-Петербург уже активно влиял на избрание польских монархов и спокойно проводил через земли Речи Посполитой свои войска, а также пытался добиться для живущих под властью Варшавы православных равных прав с католиками. Националистически настроенные поляки подняли в ответ на это восстание, создав в 1768 году Барскую конфедерацию. Однако её разгромил Александр Суворов

Первый раздел

Восстание поляков дало прекрасный повод их наказать. В 1772 году Россия, Австрия и Пруссия произвели первый раздел Речи Посполитой, лишив Польшу ряда окраинных территорий. По итогам второго раздела в 1793 году России отошли некогда захваченные Литвой земли Руси, а Пруссии — заселенная этническими поляками северо-западная Польша. В 1794 году поляки опять подняли восстание под руководством Тадеуша Костюшко , которое также подавил Александр Суворов.

Так, шляхтичи окончательно исчерпали кредит доверия к себе, и в 1795 году Россия, Австрия и Пруссия поделили остатки Речи Посполитой между собой. Участие поляков в наполеоновских войнах на стороне Франции привело к новому переделу польских земель на Венском конгрессе, по результатам которого было образовано Царство Польское с центром в Варшаве под властью российского монарха.

Независимость поляки вернули себе уже в ХХ веке, но «Речь Посполитая от можа до можа» превратилась для них в несбыточную мечту. Каждая попытка Польши отхватить себе кусок от российского пирога чудесным образом приводила к ровно противоположном результату. И сегодня польским правым, призывающим Польшу к новому противостоянию с Россией, не мешало бы вспоминать об этой удивительной иронии судьбы.