Самые дорогие ошибки в истории

Наверняка вы совершали в жизни ошибки и потом сожалели о них. Но ведь ошибки делают все, поэтому вряд ли стоит долго корить себя за неудачную покупку или неуместную шутку. А уж на фоне этих промахов ваши крошечные ошибки покажутся вам и вовсе ничтожными.

1. Брокеру японской компании Mizuho Securities компания J-com поручила продать одну акцию по цене 610 000 йен (примерно 5 000 долларов). Невнимательный брокер выставил 610 000 акций по одной йене. Компания вовремя заметила ошибку и выкупила часть акций, но всё равно ущерб составил 225 000 000 долларов.

2. Мост Millenium Bridge, который открыли в 2000 году в Лондоне, стал первым за прошедшие 100 лет мостом, построенным над Темзой. В день открытия по нему прошли 80 000 человек. Но оказалось, что в целях удешевления строительства проектировщики и строители не использовали опоры, их заменили боковой подвеской. Когда на мосту оказалась толпа людей, он начал качаться и скручиваться. Мост закрыли в тот же день.

3. Британец James Howells в 2009 году начал заниматься майнингом биткоинов. Он делал это на домашнем ноутбуке. Спустя год техника начала сбоить, жена стала устраивать скандалы из-за постоянного шума, а Джеймс пролил на ноутбук стакан лимонада. После очередной ссоры с супругой мужчина, разозлившись, вышвырнул ноутбук на помойку, хотя на нём оставались виртуальные кошельки и биткоины на общую сумму 100 000 000 долларов.