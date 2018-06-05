Самая страшная катастрофа в СССР

Когда началась эпоха перестройки, в СССР заметно увеличилось количество катастроф и аварий. Буквально каждый месяц происходило какое-либо страшное событие, которое уносило жизни. Как правило, дело было не в технике. Большую роль всегда играл человеческий фактор, а именно — разгильдяйство.

Злосчастный трубопровод В 1984 году на маршруте Западная Сибирь — Урал — Поволжье был построен трубопровод для транспортировки нефти. Но позже нефть заменили сжиженной газобензиновой смесь, а трубы менять никто не стал. Не устанавливалась также и автоматическая телеметрическая система, которая считывала бы утечки — это был бы слишком большой удар по бюджету.

Кроме того, начальство через некоторое время и вовсе решило не тратить средства и силы на диагностику неполадок, оставив эту задачу на плечах местных жителей. Мол, население заметит утечку, сообщит нам, а мы исправим.

После начала работа трубопровода стало понятно, что сами трубы проводились с нарушением правил. По инструкции труба проходила слишком близко к населенному пункту, и начальство решило сделать обвод. Позднее именно на этом участке произошла утечка, за которой последовал взрыв.

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В ходе работ один из экскаваторщиков повредил трубу, но это не заметили, а сразу зарыли обвод. Это было грубейшим нарушением инструкций: перед тем как зарывать необходимо было проверить участок. Начальство это тоже не проконтролировало, подписав акт приема работы.

Очередная халатность Катастрофы можно было бы избежать, если бы персонал не относился к своей работе так халатно. После того, как 3 июня в 21:00 операторы получили сообщение от газоперерабатывающего завода о том, что у них в трубопроводе упало давление и смесь стала поступать медленнее, они просто решили не заморачиваться.

Один из операторов боялся пропустить автобус домой, поэтому не указал точных инструкций сменщикам, оставив лишь надпись о снижении давления и о том, что нужно "поддать газку".

Как только заступила новая смена, сотрудники увеличили давление. Вероятно, утечка существовала давно, но увеличение давления больше повредило трубу, сделав щель почти двухметровой длины. Менее чем за километр от утечки проходил один из участков Транссибирской магистрали, где неподалеку оседало газовое облако, ожидающее малейшей искры для превращения участка в огненный ад.

Газ возле магистрали накапливался около 3 часов, а мимо проходили поезда. Диспетчеры то и дело докладывали машинистам о загазованности района но те не могли ничего сделать и не рисковали тормозить все движение по магистрали. В это же время два поезда двигались навстречу друг другу, один из Новосибирска в Адлер, а другой в обратном направлении. Естественно, встреча на участке не предусматривалась расписанием, но первый поезд задержался из-за того, что у пассажирки начались схватки.

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Авария В час ночи 4 июня прогремел взрыв, когда два поезда начали разъезжаться с участка. Мощность его была такая, что столп пламени видели за десятки километров от эпицентра. В 11 километрах от места взрыва находился город Аша, жителей которого разбудила взрывная волна, выбившая стекла во всех домах.

Проезд техники затруднялся тем, что вокруг участка находились сплошные леса, а врачи, первыми прибывшие на место, не ожидали увидеть подобное. Они вспоминают, что зрелище напоминало эпицентр взрыва ядерной бомбы. В радиусе нескольких километров был полностью уничтожен лес, рельсы были искорежены, а вокруг лежали фрагменты тел.

Оба поезда относились к курортным. Кто-то из пассажиров ехал на море, кто-то с отдыха. В обоих составах находилось более 1300 человек. Однако согласно статистике, погибло 575, ведь детей в билеты не вписывались. На месте скончались более 200 человек, остальным пришлось еще мучиться в больницах. Лишь нескольким десяткам счастливчиков удалось уцелеть.

Последствия Был период гласности, поэтому о катастрофе узнали из СМИ все жители СССР. Эта авария под Уфой стала самой крупной в истории отечественных железных дорог. Сперва рассматривали версию теракта, но потом поняли, что причина в протечке трубопровода. В число версий, почему же все таки случился взрыв, входит вероятность появление искры в токоприемнике, или выброшенный окурок. ​

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Следствие действительно стало интересоваться высокопоставленными лицами, которые стоят за утечкой. Оказалось, в последнее время в целях экономии трубопровод и вовсе оставили без присмотра. За током никто не следил, а линия была бесхозной. Так или иначе, начинали дело бодро, но потом его приостановили. Причина тому — политические и экономические катаклизмы, распад СССР. А после этого времени на это не было.